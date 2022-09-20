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Глава Карелии отправил всех «запасников» на обязательное медосвидетельствование

Новости. Общество
13:18, 07 Октября 2022
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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После ошибок при мобилизации Артур Парфенчиков подписал распоряжение о проведении медицинского освидетельствования для граждан, состоящих в запасе.

Руководитель республики решил навести порядок в системе воинского учета и выпустил распоряжение о проведении медицинского освидетельствования для жителей республики, состоящих в запасе.

«Друзья, прошедшая мобилизация выявила ряд серьезных недочётов и в самой организации, и в системе воинского учета по всей стране. Повестки получали те, у кого нет военно-учетной специальности, возрастные люди, инвалиды, многодетные отцы. У нас в республике такие случаи были единичны. При выявлении мы оперативно возвращали людей домой. Навести порядок в системе воинского учета — это первое, что необходимо сейчас сделать», — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.

Парфенчиков разъяснил «запасникам», как действует его распоряжение о медосвидетельствовании.

Так, если у человека есть хроническое заболевание, но он не уведомил об этом военкомат, это можно сделать в срок до 1 ноября. Для этого со своим военным билетом нужно обратиться в военкомат и получить направление на медицинское освидетельствование. Медкомиссия в составе врачей-специалистов определит группу годности к военной службе. При этом группа может быть подтверждена или же изменена, например, с «А» — годен к военной службе на «В» — ограниченно годен, на «Г» — временно годен или на «Д» — не годен.

Медосвидетельствованию подлежат и те, у кого ранее была определена группа «Д» — не годен к военной службе.

«В этом случае вам тоже необходимо явиться в военкомат, чтобы решить вопрос о снятии с воинского учета», — уточнил глава Карелии.

Медицинское освидетельствование можно пройти с 12 по 28 октября на базе поликлиник по месту жительства.

«Уважаемые земляки, прошу вас максимально ответственно подойти к этому вопросу и вовремя пройти медицинскую комиссию», — подытожил руководитель республики.

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