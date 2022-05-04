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Глава Карелии оценил условия, созданные для воспитанников в новом детском саду на Древлянке

Новости. Общество
14:51, 12 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

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Артур Парфенчиков побывал в дошкольном учреждении «Лукоморье» и поручил главе Петрозаводска решить вопрос реконструкции дороги по улице Хейкконена.

За прошедшие три года детский сад «Лукоморье» стал пятым дошкольным учреждением, которое открылось в микрорайоне Древлянка по нацпроекту «Демография». Сюда придут 300 ребят, в том числе 200 малышей в возрасте до трех лет, сообщили в правительстве республики.

Созданные условия оценил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Это замечательный детский сад. Родители довольны, дети не хотят уходить. Сейчас здесь на адаптации находятся самые маленькие воспитанники, с сентября здание заработает на полную мощность, — сказал руководитель региона. — Важно, что совсем рядом находится хороший бассейн, и у учреждения уже есть планы по организации занятий с детьми.

«Лукоморье» построила группа компаний «Карелстроймеханизация». Здесь оборудованы 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, медицинский и процедурные кабинеты и кабинеты специалистов. Здание оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, приспособлено под возможности маломобильных граждан и для лиц с инвалидностью. На территории расположены 12 игровых площадок, проведено благоустройство.

Второй день сюда приходит маленький Тимофей.

— Долго ждали открытия детского садика, очень рады. «Мы живем в соседнем доме и практически из окон наблюдали за стройкой», — говорят родители мальчика Анна и Илья Дроздовы. — Раньше сын ходил в частный детский сад. Новый садик очень хороший, удобно расположен, ребенку здесь с первых часов понравилось. 

В «Лукоморье» будут работать 64 сотрудника, в том числе 28 педагогических работников. Идет подбор персонала.

— Здание очень современное. Особенно восхищает пищевой блок, который располагается в девяти помещениях, все очень функционально, — говорит заведующая детским садом Наталья Дмитренко. — В ближайшее время планируем докупить еще игрушек, методическую литературу и музыкальное оборудование. Будем развиваться!

Во время визита в дошкольное учреждение глава Карелии дал поручение мэру Петрозаводска проработать вопрос с расширением улицы Хейкконена и созданием сопутствующей дорожной инфраструктуры. Это важная задача для дальнейшего развития района с учетом активного жилищного строительства и открытием новых социальных объектов. 

В Карелии готовится к открытию еще один детский сад для 150 малышей — в Сортавале. Кроме того, подрядные организации продолжают строительство дошкольных учреждений, которые возводятся по ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» — в поселке Ляскеля Питкярантского района (для 110 детей) и на улице Репникова в Петрозаводске (для 280 воспитанников). Сдача двух объектов планируется этой осенью.

Также группа компаний «Карелстроймеханизация» ведет работы на площадке будущего детского сада на 300 мест, которое появится в районе улице Чехова в Петрозаводске по нацпроекту «Демография».

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