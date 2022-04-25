Глава Карелии оценил влияние закрытия иностранных компаний в сферах торговли и услуг на безработицу

Прекращение работы иностранных компаний в сферах торговли и услуг не будет иметь серьезных негативных последствий для рынка труда Карелии — освободившиеся помещения и работников возьмут отечественные фирмы.

Об этом в ходе «Прямой линии» заявил глава республики Артур Парфенчиков.

«Сегодня есть целый ряд наших компаний отечественных, которые готовы перехватить аренду помещений и заместить их в соответствующих отраслях экономики — общепите, сфере услуг. Мы должны понимать, что у нас впереди очень серьезный туристический сезон. Мы сейчас встречаемся с предпринимателями в этой сфере, сфере общепита, сфере услуг, туриндустрии. Главная проблема — это нехватка рабочих рук. Я не исключаю, что сейчас те работники, которые находятся в простое, будут востребованы нашими отечественными компаниями», — сказал глава республики.

По его словам, несколько иностранных компаний, приостановивших деятельность, пока не объявили об окончательном закрытии. Их штаты сохранены, а работники получают зарплату.