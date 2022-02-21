Глава Карелии ответил на претензии, что места отдыха населения отдают под сельское хозяйство

Глава Карелии Артур Парфенчиков рекомендовал муниципальным властям не допускать конфликтных ситуаций, связанных с недовольством населения тем, что места отдыха превращаются в сельскохозяйственные угодья.

Эта тема обсуждалась сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Сортавальского района.

Глава Карелии попросил представителей районной администрации ответить на жалобы жителей поселка Лахденкюля, которым не нравятся планы создания личного подсобного хозяйства на участке, где они привыкли отдыхать. Эта проблема касается не одного поселка.

«Большое количество земельных участков вовлекается в оборот, и те территории, на которых люди десятилетиями привыкли отдыхать с семьями, с детьми, на сегодняшний день предоставляются гражданам под иные цели. Есть предложение точечно определить места, сформировать земельные участки…постараться сделать их неотчуждаемыми для того, чтобы у населения была возможность все-таки на этих территориях отдыхать», — ответили в местной администрации.

Глава Карелии высказал мнение, как можно избегать таких конфликтов.

«Если есть понимание, что эта роща нужна всем как место прогулок, тогда это на карте юридически должно быть обозначено, чтобы туда уже никто не мог зайти», — пояснил губернатор.

Вместе с тем он отметил, что власти должны искать компромисс и убеждать население в необходимости тех или иных проектов.

«Разве плохо из окна видеть, как пасутся коровы? Это же не дымящиеся трубы. Очень хороший пейзаж… Люди сегодня за это деньги платят, когда приезжают на экофермы. Им нужно, чтобы утром встал, там петух прокукарекал, тут коровка замычала… Здесь какая проблема с экологией? Запах навоза? Но если они пасутся на большом поле, никогда запаха нет», — добавил губернатор.