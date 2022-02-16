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Глава Карелии ответил на претензии в зависимости региона от федерального финансирования

Новости. Экономика
14:35, 17 Февраля 2022
фото: © Вадим Ахметов / РИА URA.RU

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Увеличение объемов федеральной помощи, оказываемой Карелии, это важный источник пополнения бюджета, но он в несколько раз меньше собственных доходов региональной казны.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков, отвечая на претензии в зависимости региона от федерального финансирования.

«У нас в публичной повестке сложилась некая позиция, что сегодня республика, в основном, развивается за счет мер федеральной поддержки. Мы действительно констатируем, что за последние пять лет федеральная поддержка выросла в 3 раза — с 7 млрд в 2017 году до 22 млрд в году текущем. Это очень хорошо, это важная составляющая нашего поступательного развития, но все-таки давайте еще раз обратимся к цифрам. 55 млрд в этом году — это те средства, которые мы с вами заработали сами (налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета — прим. ред.). Это практически в 2 раза больше, чем в 2017 году, и это главный ресурс, который позволяет нам сегодня активнее решать многие важные задачи», — сказал Парфенчиков.

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Комментарии

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Изя
2022-02-17 15:00:43
Увеличивай , не увеличивай , всё равно регион в конце России всей плетётся ))) :)
Слава
2022-02-17 14:59:50
Одной Республике по 375 миллиардов рублей "выдают", кому то: что останется? Или не так?
экcперд
2022-02-17 14:44:55
Уверен, что претензии были от фрау "лишь бы против" которой жалование в заксобрании не назначили. :)
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