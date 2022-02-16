Глава Карелии ответил на претензии в зависимости региона от федерального финансирования

Увеличение объемов федеральной помощи, оказываемой Карелии, это важный источник пополнения бюджета, но он в несколько раз меньше собственных доходов региональной казны.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков, отвечая на претензии в зависимости региона от федерального финансирования.

«У нас в публичной повестке сложилась некая позиция, что сегодня республика, в основном, развивается за счет мер федеральной поддержки. Мы действительно констатируем, что за последние пять лет федеральная поддержка выросла в 3 раза — с 7 млрд в 2017 году до 22 млрд в году текущем. Это очень хорошо, это важная составляющая нашего поступательного развития, но все-таки давайте еще раз обратимся к цифрам. 55 млрд в этом году — это те средства, которые мы с вами заработали сами (налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета — прим. ред.). Это практически в 2 раза больше, чем в 2017 году, и это главный ресурс, который позволяет нам сегодня активнее решать многие важные задачи», — сказал Парфенчиков.