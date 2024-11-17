Глава Карелии ответил жителям Войницы о ремонте дороги

Дорога «Войница — Вокнаволок — Костомукша» получит новую жизнь.

Артур Парфенчиков ответил на вопрос жителей Войницы о состоянии дороги «Войница — Вокнаволок — Костомукша». По его словам, в ближайшие два года она будет полностью отремонтирована.

Как сообщил глава Карелии, дорога вошла в число опорных и будет приведена в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт будет проходить в два этапа:

— В 2025 году работы сосредоточатся на участке с 60 по 89 километр.

— В 2026 году ремонт охватит участок с 25 по 60 километр.

Планируется, что все работы будут завершены до 30 сентября 2026 года.

Парфенчиков подчеркнул, что тема дорог для Карелии остается одной из самых актуальных. Несмотря на то, что каждый год ремонтируется значительное количество региональных дорог, потребность в улучшении дорожной инфраструктуры остается высокой.

«Друзья, для меня всегда ценно, когда жители душой радеют за свой район», — отметил глава республики. — «Используем все возможности — в этом году мы отремонтировали более 200 км дорог регионального значения».