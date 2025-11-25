РЕКЛАМА
Солитёрная — выбрасывай! Какая  рыба с червями представляет опасность для человека
25 ноября, 19:40 Статьи
Обществоведение
«Это будет точка притяжения»: что ждет Петровский завод в Кончезеро
24 ноября, 16:20 Статьи
Тема недели
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
Новости

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого

12:51

Глава Карелии ответит на вопросы жителей республики о газификации региона

12:35

17-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Карелии

12:31

Полуразрушенную усадьбу Винтера снова выставили на продажу в Карелии

12:15

Госавтоинспекция провела рейд около «Акватики» в Петрозаводске

11:54

Знатока истории карельского спорта Евгения Шорохова отметили государственной наградой

11:28

Житель Карелии перевел мошенникам 200 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

11:06

В Петрозаводске будут судить за мошенничество экс-начальника одного из отделов Центра спортивной подготовки Карелии

10:49

Черногория введет визы для россиян

10:31

Более 400 тысяч туристов ожидают в Карелии зимой

10:22

Экс-депутата Тимура Зорнякова будут судить за убийство 2002 года

10:04

Бойцовская собака держит в страхе владельцев более мелких питомцев в одном из микрорайонов Петрозаводска

09:54

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с программами для просмотра камер

09:39

Менее недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов

09:10

В поселке Бочилово Пудожского района отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

08:59

На Землю обрушится мощная магнитная буря

08:41

Коллектив «13 Чудо» из Сегежи завоевал Гран-при фестиваля «Открытый мир»

08:20

В районе поселка Мелиоративный около Петрозаводска построят новый путепровод

07:40

Карельские акробаты завоевали 24 медали на турнире в Санкт-Петербурге

07:20

Композитор из Карелии стала лауреатом всероссийского конкурса «Мелодия детства»

07:00

Дачный дом полностью сгорел в поселке Асилан в Карелии

06:40

Озеро в соседнем с Карелией регионе целиком ушло в карстовую воронку

00:10

Врачи предупредили об опасности чрезмерного употребления чая матча

22:35

22:20

Финляндия возводит забор в метре от границы с Россией

21:25

Ученые прогнозируют магнитную бурю в середине недели из-за новой дыры на Солнце

20:32

Карельские ученые рассказали, какая «солитерная рыба» представляет опасность для человека

19:44

Бюджет Карелии за 9 месяцев исполнен с профицитом в 476 млн рублей

19:20

Беременная жительница Карелии потеряла ребёнка на поздних сроках из-за врачебной ошибки

18:31

Местами до минус 18: прогноз погоды в Карелии на 26 ноября

18:00

В Петрозаводске ребенок пострадал, скатившись с горки под колеса автомобиля

17:42

Двое военнослужащих из Карелии погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО

17:32

Награжденный орденом «Сампо» житель Карелии получил бесплатный земельный участок

17:02

Новый пешеходный переход со светофором появится рядом с ЖК «Флотилия» в Петрозаводске

16:40

Суд обязал администрацию Карелии предоставить благоустроенное жилье студентке-сироте

16:32

Петрозаводск начали украшать к Новому году

16:17

Врачи рассказали, какими скрытыми заболеваниями болеют жители Карелии

16:02

Музыкальный театр представит премьеру оперетты Кальмана «Фиалка Монмартра»

15:46

В Карелии скончалась врач Республиканской больницы им. Баранова

15:38

Умные инвестиции: как заработать на недвижимости

15:31

Для участников СВО проводят бесплатные консультации по земельным вопросам

15:25

Неделя моды началась в Петрозаводске

15:16

Городская администрация и защитники петрозаводского Кургана запутали друг друга

15:00

58-летний житель Заонежья Игорь Косматов погиб в зоне спецоперации

14:41

Обмен вещами, лекции, мастер-классы: в Петрозаводске вновь пройдет «Экодвор»

14:22

В Олонце расширили сеть LTE к традиционным играм Дедов Морозов

14:10

В Парке Защитников города на Кукковке вновь зажглись фонари

14:02

В Костомукше откроют новое деревообрабатывающее производство

13:47

В Приладожье дотла сгорел дачный дом

13:33

Собранные в Петрозавоодске автомобильные покрышки вывезут на переработку в Санкт-Петербург

13:19

В 2025 году в Карелию поступили 19 новых автобусов

13:10

Многострадальный аварийный дом сносят на Кукковке в Петрозаводске

13:02

Рейды против таксистов-нарушителей проведут на дорогах Карелии

12:48

Новый визит-центр увеличил поток туристов к Беломорским петроглифам

12:40

Ветеран ГАИ Карелии Евгений Калинкин отмечает 90-летний юбилей

12:31

Артур Парфенчиков поручил освоить 800 млн рублей на капремонт многоквартирных домов

12:25

Школьники рассказали об отношении к выборам в новом проекте Избиркома и ЦУР Карелии

12:18

Росморпорт отказался от строительства двух ледоколов на заводе в Карелии

12:10

В Петрозаводске полицейские нашли подозреваемого в разбое менее чем за час

11:48

В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при продаже квартиры

11:26

По делу «Автоспецтранса» задержан предприниматель из Великого Новгорода

11:16

Стало известно, будут ли в России вводить уголовную статью за тунеядство

11:02

Театр кукол Карелии номинирован на «Золотую маску»

10:42

В Петрозаводске утром горел склад

10:21

«Спартак» с минимальным перевесом победил «Динамо-Карелию» в Кондопоге

10:02

В Госкомитете Карелии по ценам и тарифам напомнили, кому положены льготы на электроэнергию

09:42

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей в инвестиционной афере

09:29

В Карелии ушел из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Королев

08:59

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в автомобилях

08:39

В Петрозаводске назвали дату начала продаж проездных на декабрь для троллейбусов

08:20

Власти Петрозаводске рассказали, будет ли в этом году новогодний салют

08:00

В Костомукше в страшном пожаре сгорели бар, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис»

07:40

150-метровый подвесной мост откроют в Карелии к Новому году

07:19

Участник СВО возглавил отдел в Минпромторге Карелии

07:00

Прокуратура потребовала 13 лет колонии для петрозаводского шоумэна, который убил бывшую девушку

06:39

Отработка в течение трех лет потребуется не всем выпускникам медвузов

00:08
Сегодня 12:35 Политика
Прямой эфир ГТРК «Карелия» будет доступен сегодня на странице Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте».

фото: © Правительство РК

26 ноября глава республики Артур Парфенчиков проведет прямую линию по вопросам газификации. Прямой эфир ГТРК «Карелия» будет доступен на странице руководителя региона. В чате жители республики смогут задать интересующие вопросы по теме газификации.

– Вместе с Виктором Россыпновым, вице-премьером Правительства по развитию инфраструктуры, обсудим планы на ближайший год, ответим на вопросы, – анонсировал прямую линию Артур Парфенчиков.

Прямая трансляция из студии стартует в 17:30. Посмотреть ее и присоединиться к обсуждению можно будет на странице Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте».

