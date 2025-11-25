Глава Карелии ответит на вопросы жителей республики о газификации региона

Прямой эфир ГТРК «Карелия» будет доступен сегодня на странице Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте».
26 ноября глава республики Артур Парфенчиков проведет прямую линию по вопросам газификации. Прямой эфир ГТРК «Карелия» будет доступен на странице руководителя региона. В чате жители республики смогут задать интересующие вопросы по теме газификации.
– Вместе с Виктором Россыпновым, вице-премьером Правительства по развитию инфраструктуры, обсудим планы на ближайший год, ответим на вопросы, – анонсировал прямую линию Артур Парфенчиков.
Прямая трансляция из студии стартует в 17:30. Посмотреть ее и присоединиться к обсуждению можно будет на странице Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте».