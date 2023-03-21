Глава Карелии ожидает начала производства «молока без запаха»

Модернизация сельскохозяйственных предприятий Карелии позволит улучшить качество молока.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, правительство выделяет субсидии на техническое переоснащение и расширение молочного производства.

«В декабре месяце у нас в Видлицах будет не 400 коров, а 600… С учетом тех модернизаций, которые мы будем делать по производству кормов и так далее, у нас будет не 7-8 тонн молока, а 15. Причем молока высокого качества, без запаха. Потому что будет новое оборудование», — пояснил глава региона.