890x80
Реклама
Жесткое столкновение внедорожника и кроссовера произошло в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
Сегодня 14:45
Советская мода на подиуме и в жизни 6
Сегодня 14:29
Парфенчиков расскажет о готовности Карелии к омикрону 8
Сегодня 09:10

Глава Карелии перечислил меры для подготовки поликлиник к наплыву больных коронавирусом

Новости. Общество
19:47, 25 Января 2022

Новости партнеров

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Карелии приведет к большому росту нагрузки на поликлиники, поэтому глава республики распорядился принять дополнительные меры для подготовки амбулаторного звена.

Об этом он рассказал сегодня в ходе «Прямой линии».

По его словам, первым шагом стало введение ограничений на плановую медицинскую помощь в поликлиниках — это позволит направить врачей-специалистов на помощь коронавирусным больным.

«Мы должны понимать, что, по всей видимости, первичное амбулаторное звено испытает колоссальную нагрузку. Поэтому сейчас нужно еще больше усилить „горячую линию“ по коронавирусу 122, увеличить возможность различных консультаций по телефону, в том числе, с привлечением волонтеров. Призываем наших граждан отнестись к этому с терпением и пониманием. Если у вас температура 37,1, вам 35 лет, и вы вакцинированы, то, может быть, врач, в первую очередь, пойдет не к вам на вызов, а к тем больным, которые требуют непосредственного внимания. Наша задача выявить тех больных, в первую очередь, не вакцинированных, с хроническими заболеваниями, которым реально потребуется медицинская помощь — амбулаторная или стационарная», — пояснил глава республики.

Он также отметил, что перед началом новой волны заболеваемости была проведена дезинфекция помещений больниц, школ и детских садов по всей Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, дальнейшие меры будут зависеть от рекомендаций врачей, исходя из развития новой волны заболеваемости.

Кроме того, глава республики напомнил, что, согласно данным медицинских организаций, избежать тяжелого течения заболевания может помочь только вакцинация. Это относится, в том числе, к штамму «омикрон».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2022-01-25 20:29:21
При нехватке первичного звена нужно еще больше усилить „горячую линию“ - просто фееричная логика! А усилить первичное звено "эффективному менеджменту" известная часть тела мешает?
Никита
2022-01-25 20:06:19
Какую то пургу все несут , что то прогнозируют , как по методичке шпарят . Хоть бы какого-нибудь учёного послушать как дела обстоят на самом деле .
Гражданин
2022-01-25 19:59:33
В Петрозаводске есть санаторий и он пустует.
Люди не едут в него в период пандемии.
Направлять туда обычных пенсионеров в период пандемии тоже глупо.
Откройте на его базе дневной стационар для долечивания ковидных больных - тех кого выписывают с больниц на долечивание домой.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»