Глава Карелии перечислил меры для подготовки поликлиник к наплыву больных коронавирусом

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Карелии приведет к большому росту нагрузки на поликлиники, поэтому глава республики распорядился принять дополнительные меры для подготовки амбулаторного звена.

Об этом он рассказал сегодня в ходе «Прямой линии».

По его словам, первым шагом стало введение ограничений на плановую медицинскую помощь в поликлиниках — это позволит направить врачей-специалистов на помощь коронавирусным больным.

«Мы должны понимать, что, по всей видимости, первичное амбулаторное звено испытает колоссальную нагрузку. Поэтому сейчас нужно еще больше усилить „горячую линию“ по коронавирусу 122, увеличить возможность различных консультаций по телефону, в том числе, с привлечением волонтеров. Призываем наших граждан отнестись к этому с терпением и пониманием. Если у вас температура 37,1, вам 35 лет, и вы вакцинированы, то, может быть, врач, в первую очередь, пойдет не к вам на вызов, а к тем больным, которые требуют непосредственного внимания. Наша задача выявить тех больных, в первую очередь, не вакцинированных, с хроническими заболеваниями, которым реально потребуется медицинская помощь — амбулаторная или стационарная», — пояснил глава республики.

Он также отметил, что перед началом новой волны заболеваемости была проведена дезинфекция помещений больниц, школ и детских садов по всей Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, дальнейшие меры будут зависеть от рекомендаций врачей, исходя из развития новой волны заболеваемости.

Кроме того, глава республики напомнил, что, согласно данным медицинских организаций, избежать тяжелого течения заболевания может помочь только вакцинация. Это относится, в том числе, к штамму «омикрон».