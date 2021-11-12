Глава Карелии: «Плакаты на улицах пандемию не победят»

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал противников антиковидных ограничений, которые усматривают в них политический смысл.

Об этом губернатор заявил сегодня на онлайн-совещании правительства.

«Здесь главный критерий — медицина. Тут нет никакой политики. У нас кто-то уже какие-то плакаты стал вешать на улицах…», — сказал Парфенчиков.

По его словам, власти Карелии стараются смягчать ограничения как только происходит стабилизация ситуации с пандемией.

«Это происходит, в первую очередь, благодаря той части населения, которая разумно подходит к вопроса вакцинации, соблюдению масочного режима, ограничительных мер. Благодаря им. Не благодаря плакатам на улицах. Потому что плакаты на улицах пандемию не победят и людей не спасут», — заявил глава республики.