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Глава Карелии: «Плакаты на улицах пандемию не победят»

Новости. Общество
12:45, 08 Декабря 2021
фото: © rk.karelia.ru

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Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал противников антиковидных ограничений, которые усматривают в них политический смысл.

Об этом губернатор заявил сегодня на онлайн-совещании правительства.

«Здесь главный критерий — медицина. Тут нет никакой политики. У нас кто-то уже какие-то плакаты стал вешать на улицах…», — сказал Парфенчиков.

По его словам, власти Карелии стараются смягчать ограничения как только происходит стабилизация ситуации с пандемией.

«Это происходит, в первую очередь, благодаря той части населения, которая разумно подходит к вопроса вакцинации, соблюдению масочного режима, ограничительных мер. Благодаря им. Не благодаря плакатам на улицах. Потому что плакаты на улицах пандемию не победят и людей не спасут», — заявил глава республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-08 15:32:49
так все наоборот, Артур Олегович.

Одна сплошная политика, медицине заткнули рот. Ваксеры буйствуют
Изя
2021-12-08 15:44:32
Валентин_Генрихович Либерзон земляк , чо предлгаете ?
Серж
2021-12-08 14:38:33
Снегопады прошли мимо , опять за падемию взялся .
Leopol'd
2021-12-08 14:20:21
Правильно! Будем бороться с болезнями сокращением финансирования медицины! Ну и правильными плакатиками от одобренных издателей и бумажками с кодами.
Серж
2021-12-08 14:44:18
Leopol'd, да поевал он на все и всех о своей шкуре трясется
карел
2021-12-08 14:14:16
Не верю этому человеку , при чем ни слову . Одно вранье и самолюбование
Александр
2021-12-08 14:08:17
Ревизору надо проверить голову на адекватность , если до сих пор не понял, почему ВОЗ не регистрирует вакцину...
карел
2021-12-08 13:58:52
Снегопады закончились и сказочный персонаж опять появился .
Ревизор
2021-12-08 13:39:30
Чем больше идёт вакцинация непроверенной ВОЗ вакциной,тем больше заболеваемость!?!? Случайность?
Александр
2021-12-08 14:15:50
Ревизор, проверь голову на адекватность. Не знать по какой причине ВОЗ не регистрирует вакцину Спутник V,- это тяжёлый случай...
Незнайка
2021-12-08 14:59:11
Александр, Вы видать из тех образованных ,кто в сказки и телевизор верит!? У меня тоже возникает вопрос: почему чем больше вакцинированных,тем больше больных!?
И почему ВОЗ не признает нашу вакцину, только без сказок о бюрократических барьерах ,это для идиотов отмазка...
Саныч
2021-12-08 13:51:39
Ревизор, ущербность ума - это сравнивать желтое, квадратное и велосипед.
Саныч
2021-12-08 13:33:42
ну да. Мозги пристава - не допускать и не позволять.
кир
2021-12-08 14:04:04
Саныч, тебе ли судить? Ты никогда людьми не командовал. Даже комвзвода в армии не был. :)
Саныч
2021-12-08 14:34:04
кир, а почему мне не судить о руководителе? И какое это имеет отношение к тому, был ли руководителем я сам? Ты, я вижу, только котом и руководишь. Или он тобой.
Zim
2021-12-08 13:30:28
Ка же там нет политики, если в Москве говорят, что есть?
«в Госдуме устами Анатолия Вассермана заговорили о том, что антипрививочников финансируют из-за рубежа и силовики должны этим заняться. А вчера стало известно, что начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков в своем выступлении назвал деятельность антиваксеров «стратегией по уничтожению народа» и напомнил, что нацисты на оккупированной территории лишали население вакцин.»
Изя
2021-12-08 15:45:50
Zim, гебельс просто отдыхает )))) :)
Вася
2021-12-08 13:27:49
Ведет себя так как Соловьев .
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