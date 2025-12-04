Глава Карелии поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за работу над бюджетом республики

Артур Парфенчиков провел встречу с представителями фракций политических партий «Единой России», ЛДПР, «Новых людей», «Партии пенсионеров» и поблагодарил их за работу над региональным бюджетом на 2026-2028 годы, который карельские парламентарии накануне приняли в окончательном чтении.
По словам руководителя республики, бюджет формировался и принимался в непростых условиях. Тем не менее, главный финансовый документ предусматривает исполнение всех социальных обязательств, поддержку экономики и развитие инфраструктуры.
— Депутаты Законодательного Собрания Карелии работали с Правительством не в последние дни, а в течение всего года. Большое спасибо, давайте работать дальше. Конечно, все учесть невозможно, но максимум позиций мы предусмотрели в бюджете. И очень важно, что бюджет серьезно развернут в сторону муниципалитетов, — сказал Артур Парфенчиков.
По словам главы региона, депутатские поправки, которые не были учтены и которые нацелены на решение сложных проблем, при условии дополнительных доходов в следующем году могут найти отражение в региональном бюджете.
— Мы также хотим поблагодарить вас, Правительство, Министерство финансов республики, за продуктивную работу по подготовке бюджета. Бюджет непростой в связи с объективными факторами, тем не менее, он сбалансированный, включает исполнение всех социальных обязательств и учитывает вопросы дальнейшего развития. Совместная, слаженная работа всегда имеет результат, — отметил председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.
Представители фракций политических партий «Единой России», ЛДПР, «Новых людей», «Партии пенсионеров» рассказали, какие предложения нашли поддержку в ходе обсуждения и голосования, и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.
Также депутаты и Артур Парфенчиков обсудили реализацию в Карелии программы расселения аварийного жилья, планы по ремонту дорог и мостов, поддержку сельхозпредприятий и другие актуальные темы.