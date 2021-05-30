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Глава Карелии поблагодарил пожарных, тушивших огонь в гостинице «Северная», за мужество и профессионализм (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 31 Мая 2021
фото: Илья Тимин

Артур Парфенчиков поблагодарил пожарных, боровшихся с огнем в гостинице «Северная», за слаженную и профессиональную работу.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост с благодарностью пожарным.

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29.05.2021 10:23

«Пожар в гостинице «Северная» локализован.Открытого горения нет. Пожарные вскрывают и проливают часть крыши. Главное удалось избежать жертв и пострадавших. В здании уже начинается уборка и просушка помещений.

«Хотел бы поблагодарить наших огнеборцев за быстрые и слаженные действия, за проявленные профессионализм и мужество», - написал Артур Парфенчиков.


фото Ильи Тимина


фото Ильи Тимина


фото Ильи Тимина

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек было эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работал с оперштабом и размещал на своей странице оперативную информацию.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортаж с места пожара в гостинице "Северная" сделал фотограф Илья Тимин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Древний
2021-05-31 10:06:50
Вот что будущие "выборы" животворящие с людьми делают, везде засветиться надо, даже после пожара!?!? Вот если бы не было таких "возгораний" , это было бы лучше в 100 раз! Но для этого надо работать до того.....а не после!?!
Бриг
2021-05-31 08:36:44
Кому война , а кому то мать родная . без пиара никак .
mobikk
2021-05-31 09:01:14
Бриг,
для работы у него замов куча, а работа мэра - как раз и показать, что не дремлет, везде где что-то случилось он отметился. Лично проконтролировал.
Раньше ж жаловались, что никто ничего не видит и не знает. Вот вам опровержение.
Бриг
2021-05-31 09:37:42
mobikk, скромнее надо быть . а люди оценят по реальным делам , а не фото в Вконтакте .
asusls
2021-05-31 09:30:28
mobikk, а раньше как было? Не пишите бред, всегда мэры выезжали на аварии и ЧП, другое дело, что СМИ это не освещали. Ничего нового не вижу, кроме инфы на личной странице, а репост в СМИ.
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