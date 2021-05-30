Глава Карелии поблагодарил пожарных, тушивших огонь в гостинице «Северная», за мужество и профессионализм (ФОТО)

Артур Парфенчиков поблагодарил пожарных, боровшихся с огнем в гостинице «Северная», за слаженную и профессиональную работу.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост с благодарностью пожарным.

«Пожар в гостинице «Северная» локализован.Открытого горения нет. Пожарные вскрывают и проливают часть крыши. Главное удалось избежать жертв и пострадавших. В здании уже начинается уборка и просушка помещений.

«Хотел бы поблагодарить наших огнеборцев за быстрые и слаженные действия, за проявленные профессионализм и мужество», - написал Артур Парфенчиков.



фото Ильи Тимина



фото Ильи Тимина



фото Ильи Тимина

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек было эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работал с оперштабом и размещал на своей странице оперативную информацию.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортаж с места пожара в гостинице "Северная" сделал фотограф Илья Тимин.