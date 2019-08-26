Глава Карелии поблагодарил предпринимателей за помощь в подготовке ко Дню республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие и содействие в организации праздника.

Значительный вклад в подготовку ко Дню республики в Медвежьегорске внес один из акционеров завода "Карелия ДСП" Фуад Лаиджзаде. По личной инициативе он обустроил в городе территорию парка Железнодорожников.

Помощь ООО УК "Горное управление ПО "Возрождение" (генеральный директор Павел Борисович Маувгай) позволила реконструировать территорию у памятника С.М. Кирову на центральной площади Медвежьегорска, где проходили основные торжества.

Благодаря предпринимателю Ивану Гаврилову обустроена общественная территория сквера у гостиницы на улице Ленина.



Артур Парфенчиков призвал всех карельских предпринимателей к 100-летию республики Карелия последовать хорошему примеру и по мере возможностей внести вклад в подготовку к юбилею, в благоустройство своих городов и посёлков.

"В 2020 году праздник будет отмечаться в Петрозаводске, но это праздник всей республики. Поэтому вместе нам нужно объединить усилия, чтобы достойно встретить юбилей нашей любимой Карелии", - сказал Артур Парфенчиков.