Глава Карелии поблагодарил сотрудников экстренных и аварийных служб за работу в праздники

Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто обеспечивал безопасность и комфорт жителей Карелии в новогодние праздники.

Это сотни наших земляков, которые трудятся в экстренных, аварийных и дежурных службах; это наши врачи, энергетики, дорожники, правоохранители и многие-многие другие.

Глава отменил, что с ударом стихии — сильнейшими снегопадами, которые накрыли Карелию, — боролись дорожники и энергетики. Были повреждены высоковольтные линии в Лахденпохском и Олонецком районах. Несколько населенных пунктов на время остались без электроснабжения. В короткие сроки аварийные бригады его восстановили.

— Серьезных аварий на теплосетях нам также удалось избежать. В свою очередь, дорожники старались обеспечить проезд по региональным трассам: чистили и обрабатывали их противогололедными материалами, — отметил руководитель региона.

В целом, количество обращений, которые власти получили в новогодние дни через систему «Инцидент Менеджмент» от жителей Карелии, серьезно сократилось по сравнению с прошлым годом. К примеру, 102 обращения было по уборке дорог от снега и наледи (2025 год — 332), 64 — по графику движения общественного транспорта (2025 год — 84).