Глава Карелии поблагодарил участников воссоздания часовни святых апостолов Петра и Павла в Петрозаводске

Сегодня состоялось освящение часовни, которое совершил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, глава Карельской митрополии.

Утраченную часовню удалось воссоздать по инициативе Артура Парфенчикова и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, при поддержке меценатов. Для часовни карельским предприятием из дымчатого гранита была изготовлена каменная икона Петра и Павла по эскизу архитектора Александра Кима. Это единственная каменная икона в Карелии.

Историческая часовня была местом, где совершались молебны перед отправкой судов, она известна по старинным гравюрам и картинам художников середины XIX века. Первоначально часовня была сооружена церковным старостой и купцом Иваном Феклистовым и другими благотворителями по благословению первого Олонецкого святителя архиепископа Игнатия.

Артур Парфенчиков отметил, что воссоздание часовни имеет огромное значение для жителей Карелии в преддверии предстоящего празднования 800-летия крещения карелов.

— Мы понимаем большую значимость этого события, в день святых Петра и Павла, покровителей нашего города, — сказал руководитель региона. — Основа нашей жизни — в почитании старших, в духовности, в сохранении и преумножении духовных ценностей. Это поможет дальнейшему развитию региона. Я рад, что наши духовные и нравственные ценности возрождаются. Часовня, как и раньше, будет символом судоходства и почитания морского дела, чем всегда славился Петрозаводск. Поздравляю всех с днем возрождения святыни города.

Артур Парфенчиков отметил, что воссоздание часовни — это часть возвращения городу исторического облика. На днях участок проспекта Карла Маркса вниз до площади Кирова переименовали в Большую Петропавловскую.

Глава Карелии вручил благодарственные письма за большой вклад в реализацию проекта воссоздания часовни в рамках подготовки празднования 800-летия крещения карелов архитектору-эксперту Валерию Гуляеву и коллективу «Петропро».

Проект восстановления часовни был разработан карельскими архитекторами совместно с Петрозаводской и Карельской епархией, перед которыми стояла задача максимально точно воспроизвести исторический облик часовни.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин выразил благодарность меценатам. Митрополит вручил благодарственные письма Артуру Парфенчикову, Арутюну Арутюняну, директору «Цветные граниты», Денису Малютину, директору «Карельская гранитная компания» Анне Поздняковой, директору «Карелид» Александру Лысенковскому, директору Благотворительного фонда «Северный духовный путь» и другим участникам.

Фото: https://gov.karelia.ru/