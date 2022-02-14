Глава Карелии подарил книги родной гимназии

Глава республики Артур Парфенчиков подарил библиотекам детские книги.

Артур Парфенчиков в честь Международного дня книгодарения отправил комплекты литературы в библиотеки. Об этом он сообщил в соцсети.

«Не отступаю от традиции. Один комплект детской литературы передал родной 17-й гимназии, второй отправил в Салми», — рассказал губернатор.

Парфенчиков сообщил, что начало акции «Подари книгу» было положено четыре года назад. За это время к ней присоединились люди, благодаря чему библиотеки республики пополнили фонды.

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