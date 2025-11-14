РЕКЛАМА
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Молодой петрозаводчанин перевёл аферистам почти 600 тысяч рублей

14:01

Глава Карелии поддержал идеи жителей Костомукши по благоустройству города

13:10

Следком начал проверку гибели 18-летнего юноши, чьё тело нашли на дне канала в Кондопоге

12:11

Житель Кеми похитил инструменты рабочих во время капремонта дома

11:31

Здание музея «Полярный Одиссей» сгорело в Петрозаводске

10:51

Один человек погиб на пожаре в Карелии

10:31

В Карелии выросло число ДТП с участием пешеходов

10:01

Житель Карелии получил серьёзные ожоги на пожаре

09:31

Карельские трассы — в состоянии «катка»: водители предупреждают

09:00

Житель Кондопожского района осужден на 6 лет за преступления против несовершеннолетних

08:40

Врач предупредила об опасности хождения без шапки зимой

08:20

Пять золотых медалей: петрозаводские дзюдоисты триумфально выступили на первенстве в Костомукше

08:00

Экономист спрогнозировал снижение цен на электронику в России

00:10

22:20

В Минздраве рассказали о влиянии алкоголя на кожу

22:02

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

20:32

В драке в Костомукше участвовали начальник местной полиции и его заместитель

20:10

Предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней

19:45

В Карелии вертолет до Сенной Губы заменят судном на воздушной подушке

19:10

«12-летний цикл завершён»: в Прионежье закрывается конюшня «Старая ферма»

19:01

Россияне стали чаще выбирать фастфуд вместо ресторанной еды

18:30

С начала года 48 жителям Карелии выдали собак-поводырей

18:03

В Костомукше строят крытый ледовый каток

17:42

В широкий прокат вышел криминальный триллер «Иллюзия обмана 3»

17:25

В Национальном театре Карелии представят премьеру «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

17:19

Местами до -12°С: прогноз погоды на 15 ноября

17:00

Артур Парфенчиков поручил организовать празднование 100-летия открытия беломорских петроглифов

17:00

«Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками

16:50

В Госдуме предложили маркировать созданные с помощью ИИ видео

16:42

Организаторы фестиваля «Зимние фонтаны» меняют правила

16:24

Прогулочные веранды установили в детском саду на окраине Петрозаводска

16:02

Труп мужчины обнаружили на дне канала в Кондопоге

15:41

Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией

15:32

Общественники опровергли слова главы Карелии, что реставрация панно в Питкяранте стоит 100 млн рублей

15:14

В Карелии скончалась педагог Надежда Псалом

15:01

В новом жилом доме «Аристократ» в центре Петрозаводска еще остались свободные квартиры

14:55

Карельский город вошёл в топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха в коттеджах

14:44

«Петербургтеплоэнерго» спишет пени участникам акции «В Новый год – без долгов»

14:42

Трассу «Фонтаны» в зимний сезон вновь будут укатывать тяжелой техникой

14:21

Более 120 участников собрал фестиваль адаптивного спорта в Петрозаводске

14:02

18-летняя петрозаводчанка взломала двери в магазине, чтобы украсть молоко и чипсы

13:41

Карелия возглавила рейтинг регионов России, где снизилась незаконная заготовка древесины

13:20

Болельщики из Карелии помогли сборной России победить перуанских фанатов в Петербурге

13:02

Названа средняя стоимость аренды дома в Карелии на новогодних праздниках

12:44

Представители фракций обозначили позицию по проекту бюджета Карелии на 2026 год

12:27

В Карелии простились с учителем физкультуры и тренером Сергеем Цызой

12:10

Пьяный водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Кондопоге

11:57

Женщина-водитель врезалась в дорожное ограждение в Петрозаводске

11:31

Еще два ФАПа построят в Карелии дополнительно

11:14

Движение по мосту в Соломенном временно перекроют

10:55

Депутаты Заксобрания Карелии задали главе региона острые вопросы об аварийном жилье, мусорной реформе, борьбе с алкоголем

10:47

16 елей установят в Петрозаводске до 15 декабря

10:36

Береговая охрана США сообщила об обнаружении военного корабля «Карелия» у берегов Гавайев

10:17

Таксист из Петрозаводска спас пенсионерку от мошенников

09:35

В Карелию идет похолодание со снегом вместо дождя

09:19

Присяжные в Карелии вынесли вердикт по делу об убийстве 15-летней давности

08:59

40-летняя женщина пропала в Петрозаводске

08:39

Жители Карелии активно разучивают танец живота и осваивают балалайку

08:23

Умер учёный секретарь Музея Северного Приладожья Игорь Борисов

08:01

Почти 70 медиков приняли участие в программе «Земский доктор» в Карелии

07:44

Искры разлетелись при столкновении двух авто в центре Петрозаводска

07:22

Двое петрозаводчан отправятся в тюрьму за диверсию на железной дороге в Карелии

07:04

Житель Карелии пропал без вести после поездки на Кубань

06:41

Врач рассказала, как рассчитать безопасную дозу кофе

06:15
Глава Карелии поддержал идеи жителей Костомукши по благоустройству города
Сегодня 13:10 Общество
Во время приема граждан в Костомукше Артур Парфенчиков дал поручения республиканским министерствам и местной власти, чтобы предложения и просьбы горожан были выполнены.

фото: https://gov.karelia.ru/

Сегодня в Карелии проходит День единого приема граждан и представителей организаций. Во всех районах и округах работают члены Правительства республики и министры.

Молодой житель города Максим Потанин пришел на прием к Главе республики с вопросом о возможностях строительства нового скейт — парка. По словам Максима, любителей скейтбординга в Костомукше немало, действующий сейчас скейт-парк — подарок предприятия «Карельский окатыш» — пользуется популярностью.

— Идея хорошая, это современный запрос молодежи. В прошлом году мы открыли скейт-парк в Сортавале, и ребятам он нравится. Запланируем реализацию такого же проекта в Костомукше. Предложение о создании нового скейт-парка уже включено в мастер-план города, который является частью программы его комплексного развития, — сообщил Артур Парфенчиков.

С темой благоустройства дорожной инфраструктуры к Главе Карелии обратилась организатор Межрегиональных соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий» Светлана Витковская. Ее просьба — решить вопрос обустройства тротуара у лыжно-биатлонного комплекса. Пешеходная дорожка здесь крайне необходима, прежде всего, воспитанникам спортшколы.

— Ваше предложение правильное, и мы готовы помочь. Предусмотрим финансирование строительства тротуара в Дорожном фонде республики, — сообщил руководитель региона, поручив местной власти в 2026 году подготовить на объект проектно-сметную документацию.

Артур Парфенчиков также поддержал инициативы жительниц Костомукши Надежды Савиной и Татьяны Васильевой, которые создают игры и сувениры, рассказывающие о Карелии. Недавно они стали победителями Первого Всероссийского конкурса индустриального сувенира. Их настольная игра «Путешествие по Карелии» заняла первое место. Глава республики отметил большую значимость этой работы для продвижения Карелии. Региональной «Корпорации развития» Артур Парфенчиков поставил задачу оказать содействие мастерицам, чтобы их творческие идеи стали бизнес-проектом.

По просьбам жителей Костомукши Артур Парфенчиков провел часть приема накануне вечером.

Другие вопросы жителей, которые Артур Парфенчиков рассмотрел вместе с Главой Костомукши Александром Дмитриевым, генеральным директором «Карельского окатыша», депутатом Законодательного собрания Максимом Воробьевым и председателем совета Костомукшского муниципального округа Еленой Соболевой, касались земельных отношений, здравоохранения, предпринимательства, реализации инвестпроектов, патриотической и волонтерской работы. Прием граждан в Костомукше также ведут руководители республиканских министерств.

 

 

