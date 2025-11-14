Глава Карелии поддержал идеи жителей Костомукши по благоустройству города

Во время приема граждан в Костомукше Артур Парфенчиков дал поручения республиканским министерствам и местной власти, чтобы предложения и просьбы горожан были выполнены.

Сегодня в Карелии проходит День единого приема граждан и представителей организаций. Во всех районах и округах работают члены Правительства республики и министры.

Молодой житель города Максим Потанин пришел на прием к Главе республики с вопросом о возможностях строительства нового скейт — парка. По словам Максима, любителей скейтбординга в Костомукше немало, действующий сейчас скейт-парк — подарок предприятия «Карельский окатыш» — пользуется популярностью.

— Идея хорошая, это современный запрос молодежи. В прошлом году мы открыли скейт-парк в Сортавале, и ребятам он нравится. Запланируем реализацию такого же проекта в Костомукше. Предложение о создании нового скейт-парка уже включено в мастер-план города, который является частью программы его комплексного развития, — сообщил Артур Парфенчиков.

С темой благоустройства дорожной инфраструктуры к Главе Карелии обратилась организатор Межрегиональных соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий» Светлана Витковская. Ее просьба — решить вопрос обустройства тротуара у лыжно-биатлонного комплекса. Пешеходная дорожка здесь крайне необходима, прежде всего, воспитанникам спортшколы.

— Ваше предложение правильное, и мы готовы помочь. Предусмотрим финансирование строительства тротуара в Дорожном фонде республики, — сообщил руководитель региона, поручив местной власти в 2026 году подготовить на объект проектно-сметную документацию.

Артур Парфенчиков также поддержал инициативы жительниц Костомукши Надежды Савиной и Татьяны Васильевой, которые создают игры и сувениры, рассказывающие о Карелии. Недавно они стали победителями Первого Всероссийского конкурса индустриального сувенира. Их настольная игра «Путешествие по Карелии» заняла первое место. Глава республики отметил большую значимость этой работы для продвижения Карелии. Региональной «Корпорации развития» Артур Парфенчиков поставил задачу оказать содействие мастерицам, чтобы их творческие идеи стали бизнес-проектом.

По просьбам жителей Костомукши Артур Парфенчиков провел часть приема накануне вечером.

Другие вопросы жителей, которые Артур Парфенчиков рассмотрел вместе с Главой Костомукши Александром Дмитриевым, генеральным директором «Карельского окатыша», депутатом Законодательного собрания Максимом Воробьевым и председателем совета Костомукшского муниципального округа Еленой Соболевой, касались земельных отношений, здравоохранения, предпринимательства, реализации инвестпроектов, патриотической и волонтерской работы. Прием граждан в Костомукше также ведут руководители республиканских министерств.