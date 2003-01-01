Глава Карелии поддержал идею восстановления мозаичного панно в Питкяранте

Артур Парфенчиков сегодня впервые прокомментировал идею активистов Приладожья восстановить советское панно на Доме культуры в Питкяранте.
— Проблему знаю, обсуждали ее с горожанами. Реконструкция дорогостоящая — порядка 100 миллионов рублей. Но это символ города, его визитная карточка. Поэтому сейчас ищем варианты, как привлечь средства, в том числе, бизнеса. Реставраторы подтвердили, что уникальную мозаику из смальты, сделанную полвека назад, можно восстановить, — сообщил глава Карелии.
Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.
Ранее была сделана цифровая копия панно. Она обеспечит возможность детального изучения мозаики. Также эксперты провели визуальный и инструментальный осмотр стены. Мозаика разрушена на 50%, в некоторых местах утраты доходят до кирпичной кладки, а несущая стена имеет конструкционные трещины и расслоение. В реставрации решили принять участие сотрудники Петербургской академии им. А. Л. Штиглица. Они уже провели обследование самой мозаики. Они простучали каждый метр панно и составили карту пустот (раковин и лакун) и выяснили, что 80% площади мозаики состоит из отслоившейся цементной подосновы. И это, к сожалению, подтверждает то, что мозаику надо снимать полностью.
Также они выяснили, что мозаика была уложена двумя способами. Часть — собиралась по цельным фрагментам в мастерской, а потом уже приклеивалась на кирпичную стену. Часть кусочков смальты вставляли в клеевой раствор прямо на стену. По итогам обследования эксперты подготовят заключение, где будут даны рекомендации по восстановлению мозаики.
По предварительным подсчетам, реконструкция может стоить от 10 до 20 миллионов рублей. Напомним, Минкультуры России отказало в выделении денег на реставрацию. Аргументация — ни панно, ни сам Дом культуры в Питкяранте объектами культурного наследия не являются. Сейчас идет сбор средств. Участвуют не только местные жители, но и неравнодушные люди из других регионов. Ранее проект прославил дизайнер Артемий Лебедев. О панно в Питкяранте он с юмором рассказал в одном из выпусков «Самых честных новостей».