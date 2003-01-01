Глава Карелии поддержал идею восстановления мозаичного панно в Питкяранте

Артур Парфенчиков сегодня впервые прокомментировал идею активистов Приладожья восстановить советское панно на Доме культуры в Питкяранте.

— Проблему знаю, обсуждали ее с горожанами. Реконструкция дорогостоящая — порядка 100 миллионов рублей. Но это символ города, его визитная карточка. Поэтому сейчас ищем варианты, как привлечь средства, в том числе, бизнеса. Реставраторы подтвердили, что уникальную мозаику из смальты, сделанную полвека назад, можно восстановить, — сообщил глава Карелии.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

Ранее была сделана цифровая копия панно. Она обеспечит возможность детального изучения мозаики. Также эксперты провели визуальный и инструментальный осмотр стены. Мозаика разрушена на 50%, в некоторых местах утраты доходят до кирпичной кладки, а несущая стена имеет конструкционные трещины и расслоение. В реставрации решили принять участие сотрудники Петербургской академии им. А. Л. Штиглица. Они уже провели обследование самой мозаики. Они простучали каждый метр панно и составили карту пустот (раковин и лакун) и выяснили, что 80% площади мозаики состоит из отслоившейся цементной подосновы. И это, к сожалению, подтверждает то, что мозаику надо снимать полностью.