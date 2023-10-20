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Глава Карелии поделился видеороликом, который записал доброволец с передовой

Новости. Общество
11:15, 23 Октября 2023
фото: © Скриншот из видео со страницы Артура Парфенчикова / VK

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Наур Гокинаев, находящийся на СВО, выразил слова благодарности.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле поделился видеороликом, который прислал доброволец Наур Гокинаев, находящийся на СВО.

«И снова отклик от наших! На этот раз парни благодарят за медицинскую „буханку“, которую мы отправили несколько недель назад в зону СВО. Полевые „скорые“ уже на месте — доставляют раненых в госпитали», — сообщил губернатор.

По словам руководителя региона, ранее бойцам отправляли микроавтобус, 2 квадроцикла, экскаватор и еще одну скорую.

«Сейчас к отправке готовы еще две „буханки“ и „КамАЗ“. Технику удалось купить благодаря нашим медучреждениям и предпринимателям — за что им огромное спасибо, не первый раз выручают земляков», — написал Артур Парфенчиков.

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