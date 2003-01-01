РЕКЛАМА
Новости

В Кондопожской ЦРБ произошел пожар

19:05

Более 1000 молодых сосен посадили в Суоярвском округе

19:00

Пожарные спасли перевернувшуюся на реке Водле лодочницу

18:10

Глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве

17:20

Сильный ветер и дождь: прогноз погоды на 23 сентября

17:00

В Петрозаводске рассказали, как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи

16:54

Сотрудники «ПКС – Водоканал» приняли участие в заседании Бассейновых советов

16:30

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Петрозаводске из-за сильного ветра

16:20

Житель Приладожья обокрал пенсионера и пропил награбленное

16:00

В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки

15:30

Мужчина скончался в алкомаркете Петрозаводска

15:20

Нехватка кадров в петрозаводском доме-интернате для ветеранов сохраняется

15:00

В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата

14:35

В правительстве Карелии готовы компенсировать затраты предпринимателей на электрозаправки

14:10

Электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва

13:40

На Сямозере спасли унесённого течением рыбака из Белоруссии

13:20

Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд

12:55

Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

12:35

Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

12:20

Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

12:00

На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

11:30

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение о непогоде

19:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

18:30

Дождь и ветер: прогноз погоды на 22 сентября

18:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

17:30

В двух карельских поселках произошли пожары

16:30

В Карелии от управления отстранили более 800 пьяных водителей

15:30

Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

14:30

Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

14:00

В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

13:00

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10
Глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве
Сегодня 17:20 Общество
Поделиться

Осенний призыв в Карелии начнется 1 октября.

фото: © РИА Новости

Распоряжение о проведении призыва на военную службу подписал губернатор Артур Парфенчиков. Текст документа опубликован на портале органов власти.

Осенний призыв пройдет с 1 октября до 31 декабря. На военную службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Минздраву Карелии поручено обеспечить медицинское сопровождение работы призывных комиссий.

Председателем призывной комиссии Карелии является Артур Парфенчиков. Ранее стало известно, что электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва.

Обсудить (0) в ленту
