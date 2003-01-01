Глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве

Осенний призыв в Карелии начнется 1 октября.

Распоряжение о проведении призыва на военную службу подписал губернатор Артур Парфенчиков. Текст документа опубликован на портале органов власти.

Осенний призыв пройдет с 1 октября до 31 декабря. На военную службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Минздраву Карелии поручено обеспечить медицинское сопровождение работы призывных комиссий.

Председателем призывной комиссии Карелии является Артур Парфенчиков. Ранее стало известно, что электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва.