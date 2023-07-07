Глава Карелии показал фото со стройки детсада на севере Карелии (ФОТО)

Подрядчик приступил к строительству детского сада в Калевале, рассказал в соцсети Артур Парфенчиков.

Рабочие подготовили котлован, занимаются устройством фундамента и наружных инженерных сетей. На этой неделе планируют начать монтаж цокольного этажа.



"Напомню, здание будет 3-этажным, рассчитано на 300 детей. Проект типовой и уже проверенный временем. Компания «КСМ» построила по нему шесть садиков: пять – в Петрозаводске, один – в Чалне. Все они успешно работают", - сообщил в соцсети руководитель региона.

По его словам, сад в Калевале строят по программе социально-экономического развития Арктики. Средства Карелия получила из федерального бюджета.











