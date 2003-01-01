РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Новости

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

17:00

Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

16:25

Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

15:54

Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

14:45

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

14:18

Женщина пострадала на пожаре в Олонецком районе Карелии

13:55

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12

Украшенная ангелами ёлка из Петрозаводска может стать самой красивой в России

23:26

Автомобиль повис над дорогой после ДТП в Муезерском районе

22:52

Военнослужащий из Питкяранты Роман Филюгин погиб в зоне спецоперации

21:23

Будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний

19:38

Глава Карелии проконтролировал ход строительства дома-интерната в Костомукше

17:50

Сильные метели накроют Карелию 11 января

17:22

Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах Карелии

16:48

55-летний петрозаводчанин ножом зарезал возлюбленную во время ссоры

16:17

Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

15:42

Артур Парфенчиков напутствовал молодых пограничников в Костомукше

15:19

Человек отравился дымом при пожаре в Кондопожском районе

14:48

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карелии

13:18

В России повысят государственные пенсии по инвалидности

12:23

На 89-м году жизни умерла врач из Петрозаводска Таисия Петрова

10:35

Житель Беломорского округа Рустам Джандаров погиб на СВО

09:36

ИКИ РАН: редкий парад планет вновь произойдет в ближайшие недели

09:00

Пожарные оказали помощь при ДТП на трассе «Кола» в Карелии

08:30

Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые взломали систему

00:10
Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше
Сегодня 16:25 Общество
Поделиться

Артур Парфенчиков вместе проверил работу Межрайонной больницы № 1 в Костомукше в праздничные дни.

фото: © пресс-служба правительства РК

10 января во время рабочей поездки в Костомукшу глава Карелии проверил ход оснащения больницы современным оборудованием и выразил благодарность медперсоналу за работу. Об этом рассказывает пресс-служба правительства Карелии.

При поддержке Благотворительного Фонда «Доброта Севера» («Северсталь») и Карельского окатыша в больницу Костомукши закуплен цифровой рентгеновский комплекс, уретероскоп, стоматологическая установка и другое оборудование на общую сумму более 90 млн рублей. В ближайшее время в больнице будет открыт специализированный диагностический кабинет.

Глава Карелии отметил, что межрайонная больница является значимым объектом не только для жителей Костомукши. В больницу ведется маршрутизация пациентов со всего севера республики.

— В этом году мы выполним обещание, данное жителям севера Карелии, по оборудованию и открытию кабинета МРТ и КТ в межрайонной больнице. Ждем поставок этих аппаратов: средства на них выделены. Монтируем современный цифровой рентген-аппарат взамен прежнего, — сказала руководитель региона. — Медпомощь в больнице будут получать жители Муезерского, Лоухского, Калевальского районов, Беломорского округа, а также пациенты из нового дома-интерната. Это будет большой современный арктический диагностический центр для всего северо-запада Карелии.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, которая также участвовала в поездке, подчеркнула, что костомукшская больница является примером успешного государственно-частного партнерства.

— Костомукшская больница подтверждает свой статус межрайонной. Здесь всегда был высокий кадровый состав медиков, — сказала Валентина Пивненко. — Сегодня, благодаря государственно-частному партнерству в сфере медицины, здесь выполняется важная задача по сохранению здорового долголетия граждан, поставленная государством.

Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова, эндоскопист, заведующая отделением диагностической эндоскопии Московского клинического центра им. А. С. Логинова, кандидат медицинских наук дала высокую оценку работе медиков больницы.

— Сегодня в больнице была проведена сложная операция. Анестезиологи и хирурги сработали слаженно, пациент идет на поправку, — отметила Елена Парфенчикова. — В целом атмосфера больницы наполнена профессиональной заботой медперсонала, что чувствуется в общении с пациентами и медиками. Ощущается теплое сочувствие и поддержка, что особо важно для людей в праздничные дни. Здесь готовы оказать высокопрофессиональную помощь на современном медоборудовании, делая высокотехнологичные сложные операции.

Напомним, что в 2024 году благодаря государственно-частному партнерству в Межрайонную больницу № 1 поступило 15 единиц техники: мобильная рентгеновская система с С-образной дугой, эндоскопическая стойка для лапароскопических операций, артроскопическая стойка для операций на суставах, ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, операционные столы и другое оборудование.
Теперь костомукшские врачи проводят сложные операции и процедуры быстрее и точнее. Например, новый УЗИ-комплекс позволяет выполнять широкий спектр исследований с высокой точностью, а стойки для лапароскопии и артроскопии обеспечивают малотравматичные хирургические вмешательства.

 

Обсудить (0) в ленту
Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки
Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»
Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение