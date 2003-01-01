Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

Артур Парфенчиков вместе проверил работу Межрайонной больницы № 1 в Костомукше в праздничные дни.

10 января во время рабочей поездки в Костомукшу глава Карелии проверил ход оснащения больницы современным оборудованием и выразил благодарность медперсоналу за работу. Об этом рассказывает пресс-служба правительства Карелии.

При поддержке Благотворительного Фонда «Доброта Севера» («Северсталь») и Карельского окатыша в больницу Костомукши закуплен цифровой рентгеновский комплекс, уретероскоп, стоматологическая установка и другое оборудование на общую сумму более 90 млн рублей. В ближайшее время в больнице будет открыт специализированный диагностический кабинет.

Глава Карелии отметил, что межрайонная больница является значимым объектом не только для жителей Костомукши. В больницу ведется маршрутизация пациентов со всего севера республики.

— В этом году мы выполним обещание, данное жителям севера Карелии, по оборудованию и открытию кабинета МРТ и КТ в межрайонной больнице. Ждем поставок этих аппаратов: средства на них выделены. Монтируем современный цифровой рентген-аппарат взамен прежнего, — сказала руководитель региона. — Медпомощь в больнице будут получать жители Муезерского, Лоухского, Калевальского районов, Беломорского округа, а также пациенты из нового дома-интерната. Это будет большой современный арктический диагностический центр для всего северо-запада Карелии.

Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, которая также участвовала в поездке, подчеркнула, что костомукшская больница является примером успешного государственно-частного партнерства.

— Костомукшская больница подтверждает свой статус межрайонной. Здесь всегда был высокий кадровый состав медиков, — сказала Валентина Пивненко. — Сегодня, благодаря государственно-частному партнерству в сфере медицины, здесь выполняется важная задача по сохранению здорового долголетия граждан, поставленная государством.

Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова, эндоскопист, заведующая отделением диагностической эндоскопии Московского клинического центра им. А. С. Логинова, кандидат медицинских наук дала высокую оценку работе медиков больницы.

— Сегодня в больнице была проведена сложная операция. Анестезиологи и хирурги сработали слаженно, пациент идет на поправку, — отметила Елена Парфенчикова. — В целом атмосфера больницы наполнена профессиональной заботой медперсонала, что чувствуется в общении с пациентами и медиками. Ощущается теплое сочувствие и поддержка, что особо важно для людей в праздничные дни. Здесь готовы оказать высокопрофессиональную помощь на современном медоборудовании, делая высокотехнологичные сложные операции.

Напомним, что в 2024 году благодаря государственно-частному партнерству в Межрайонную больницу № 1 поступило 15 единиц техники: мобильная рентгеновская система с С-образной дугой, эндоскопическая стойка для лапароскопических операций, артроскопическая стойка для операций на суставах, ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, операционные столы и другое оборудование.

Теперь костомукшские врачи проводят сложные операции и процедуры быстрее и точнее. Например, новый УЗИ-комплекс позволяет выполнять широкий спектр исследований с высокой точностью, а стойки для лапароскопии и артроскопии обеспечивают малотравматичные хирургические вмешательства.