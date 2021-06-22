Глава Карелии пообещал, что новый садик в поселке Чална откроется для детей в конце лета

Строители завершают обустройство прилегающей территории у детского сада в поселке Чална Пряжинского района.

Руководитель республики Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о ситуации со строительством детского сада на 300 мест в Чалне.

«Внутри тоже все практически готово — ожидаем поступления техники для пищеблока, мебели, а также оборудования для медкабинета. Контролирую строительство сада с первых дней — все работы выполнены в срок. Осталось получить разрешения Роспотребнадзора и пожарных служб. Рассчитываем, что уже в конце лета „Лесовичок“ сможет принять своих воспитанников», — пишет Артур Парфенчиков.

По мнению главы региона, власти не зря решили строить в Чалне сад не на 200, а сразу на 300 мест. Во-первых, сюда приведут детей не только жители Чалны, но и соседних населенных пунктов — это уже более 200 малышей. А во-вторых — территория активно развивается, здесь получают участки под строительство многодетные семьи.

Артур Парфенчиков напомнил, что сейчас в республике строят еще пять детсадов: в Сортавале, Ильинском, Ляскеля и два в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, многострадальный корпус детского сада в Суоярви, который местные жители отстояли в суде, вновь откроется осенью.