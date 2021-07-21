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Глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами

Новости. Политика
06:40, 22 Июля 2021
фото: источник - страница главы Карелии Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, в минувшую среду, 21 июля, он выступал на видеоконференции на совещании с президентом России и членами правительства.

«Обратился к главе государства с просьбой оказать Карелии финансовую помощь в борьбе с пожарами. А именно, направить 100 млн рублей на дополнительную технику и авиапатрулирование. Последнее для нас сейчас чрезвычайно важно - мы продолжаем ежедневные облеты, общий налет с начала пожароопасного сезона составил 849 часов. Однако объем средств, выделенный на эти цели, уже исчерпан, мы тратим сейчас средства регионального бюджета.

Кроме того, поднял вопросы дефицита кадров лесоохраны. Проблема известная: низкая заработная плата, социальная незащищенность. Решение этих вопросов могло бы привлечь молодые профессиональные кадры в службу лесоохраны», - объяснил Парфенчиков.

И еще один момент, на который обратил внимание президента глава Карелии, касался взаимодействия лесоохраны и МЧС на территориях, прилегающих к населенным пунктам.
«О том, как сложно остановить огонь на подступах к ним, показала ситуация в Найстенъярви. В таких случаях необходимо расширять зону ответственности МЧС за пределы территории населенных пунктов. При этом передавать штабам МЧС соответствующие ресурсы – технику, специалистов лесоохраны. Это нужно, чтобы создавать рубежи от проникновения огня на отдалённых подступах к поселкам. МЧС должно руководить едиными действиями и на лесных территориях, примыкающих к населённым пунктам. Защита жизни граждан и их имущества должна быть в приоритете», - подытожил Артур Парфенчиков.

Парфенчиков заверил, что Владимир Владимирович в целом поддержал все предложения - и финансовая помощь Карелии будет оказана.

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Комментарии

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Можно ставить точку.
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