Глава Карелии порекомендовал ягодные таблетки из натурального продукта

Артур Парфенчиков рассказал о новом производстве натуральных ягодных таблеток в республике.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о производстве, открывшемся на севере республики.

«В Костомукше с помощью особой технологии научились делать ягодные таблетки — пока только брусничные и черничные. Их изготовитель — компания „Ягоды Карелии“ — обещает сохранить в БАДах 65% натурального продукта, — рассказал руководитель региона. — В начале декабря полезную пищевую добавку представят на международной выставке в Москве».

Артур Парфенчиков отметил, что в пищевой промышленности давно используются сублиматы из ягод и грибов карельского происхождения.