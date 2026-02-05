Предприятию «Онежская тара» окажут поддержку. Такое поручение дал губернатор Карелии после встречи с общественностью.
Ученик из Карелии стал лучшим на Всероссийской олимпиаде по музыкальной теории
Глава Карелии поручил экономическому блоку оказать поддержку предприятию «Онеготара»
Житель Карелии хранил у себя пригодные винтовку Мосина и боеприпасы, найденные на раскопках
Самый видовой дом построят в Петрозаводске у берегов Онежского озера
Спасатели два дня взрывали ледовые заторы на реке Нижний Выг в Беломорске
В Карелии проиндексирован материнский капитал
Петрозаводчанину вынесли приговор за кражу 13 надгробий с двух кладбищ
Житель Кондопоги обокрал родную бабушку
В России рассказали, нужна ли в автомобиле аптечка
Почти 30 тысяч кубометров карельского леса экспортировали в Турцию и Китай
Сортавала вошла в число российских городов, где установят умный фонтан
Появились новые подробности о поисках пропавшей прихожанки на Валааме
Жилой дом вспыхнул на юге Карелии
Гимнастки из Петрозаводска стали лучшими в групповых упражнениях на окружном чемпионате
Петрозаводский следователь Ирина Ярцева умерла после продолжительной болезни
Учёные: американский клён — угроза для российских лесов опаснее борщевика
Жительница Пудожского района Анна Суханова отпраздновала 95-летие
В Москве неизвестный стрелял в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева
Юный биатлонист из Карелии завоевал золото на Первенстве Северо-Западного федерального округа
В петрозаводской поликлинике №3 начали проводить современное обследование кишечника
Экскаватор и грузовик столкнулись на трассе в Кондопожском районе — есть пострадавшие
Набережную в Петрозаводске благоустроят в два этапа
Автомобиль горел в Пудоже
Артур Парфенчиков вручил коллективу Республиканской больницы имени В.А. Баранова орден «Сампо»
Названы кандидаты на пост председателя Союза театральных деятелей республики
Уснувшая за рулём жительница Петербурга осуждена в Карелии за смертельное ДТП
Карельскую пивоварню исключили из реестра производителей пива
В Карелии пройдёт Всероссийский фестиваль национальных инструментов
В Карелии директора управляющей компании будут судить за мошенничество на 2 млн рублей
Руководитель КарНЦ РАН призвала учёных активнее бороться за внебюджетные средства
Николай Цискаридзе предложил ввести официальный дресс-код для зрителей в театрах
Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Карелии
Погибшего в 2024 году бойца СВО Сергея Шкреду похоронят 9 февраля в Пряжинском районе
Выпускник школы №9 Петрозаводска Данил Юрков погиб в ходе спецоперации
В России разработана и готовится к выпуску собственная вакцина от ротавируса
В Петрозаводске стартовала акция «Дарите книги с любовью»
На федеральном канале показали фильм о тайнах Водлозерского национального парка
В Питкяранте проверили ход строительства дома для расселения аварийного жилья
Пять карельских спортсменов удостоены звания «Мастер спорта России»
Министр образования Карелии отменила дисциплинарные взыскания педагогам Туокслахтинской школы
Чем запомнился этот день
Шандалович признался, что до сих пор ощущает себя частью коллектива РБ
Армянская делегация познакомилась с работой петрозаводского Водоканала
Спектакль по мотивам «Маленького принца» представят в Карелии
В издательском доме «Губерния» новый главный редактор
Для школьников Берёзовки запустили долгожданный автобус
В Петрозаводск прибыла официальная делегация из города-побратима Вагаршапата
Как на морозе в Петрозаводске рождаются фигуры «Гипербореи» и чего это стоит их создателям
В Карелии учредят День ветеранов боевых действий
В Карелии ликвидировали опасные ледовые заторы на реке Нижний Выг
Министр транспорта Карелии объяснил, почему ремонт аварийного моста в Сумериа затянулся
Морозы до -26°С вернутся в Карелию 6 февраля
В «Петербургтеплоэнерго» продлили акцию по списанию пеней
Стоянку транспорта запретят возле делового комплекса в центре Петрозаводска
Питьевая вода в Калевале не соответствует нормам
На блоке Б петрозаводской межрайонной больницы с поликлиникой специалисты монтируют высокотехнологичное медицинское оборудование
С начала года мошенники ввели в заблуждение 120 жителей Карелии
Видеоэкскурсия от компании «КСМ» по новой поликлинике в Петрозаводске
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о заброшенном аварийном мосте в Карелии
В Петрозаводске полицейские задержали похитителя велосипеда
Министр здравоохранения Карелии рассказал жителям Чупы о развитии медпомощи в Лоухском районе
Фестиваль документального кино пройдет в Приладожском центре Николая Рериха
При раннем бронировании квартир в восьмом доме в «Талоярви» кладовку дают в подарок
Участие в Олимпиаде в Милане примет тренер из Карелии
Опасные осколки до сих пор не убраны на остановочном комплексе у автовокзала Петрозаводска
В отделении Соцфонда по Карелии рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году
Жителя Карелии будут судить за резню бензопилой
28-летняя петрозаводчанка стала жертвой аферистов на сайте знакомств и потеряла 2,3 млн рублей
Магнитные бури планетарного масштаба обрушились на Землю
Карельских девятиклассников ждет итоговое собеседование
В Карелии вырастет «Деревня сказок» с домами-норами хоббитов
В Петрозаводске сотрудник Росгвардии задержал грабителя в свой выходной день
Капремонт, финансирование, «дорожная карта»: что поручил Андрей Сергеев по соцобъектам Медвежьегорска
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Мастер-класс по калиткам провели для семей ветеранов СВО в Петрозаводске
Служба крови Петрозаводска приглашает горожан стать донорами
В Петрозаводске рядом с автовокзалом хулиганы разбили остановку
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже
Пропавшего без вести петербуржца разыскивают в Карелии
Спасатели тушили пожар в жилом доме в Прионежье
В Лоухской больнице утвердили график выездов врачей в район
Четыре человека пострадали в ДТП на Кукковке в Петрозаводске
В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии
Автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на окраине Петрозаводска
В Лоухской районной больнице откроется новый физиотерапевтический кабинет
В Петрозаводске кассира подозревают в незаконных манипуляциях с чеками
Два уроженца Сортавалы погибли в ходе СВО
Жителя Карелии будут судить за продажу немаркированных сигарет
В Беломорском округе восстановлено водоснабжение
Водители: автомобили проваливаются в скрытые под снегом канавы в Петрозаводске
В России заявили о большом количестве грубых нарушений в авиационной отрасли
В пяти деревнях Приладожья установят современное уличное освещение
В Карелии напомнили о правилах сбора валежника и штрафах
В Карелии вспоминают Галину Корожневу — основательницу школы искусств и почётного гражданина Петрозаводска
На остров Кижи открылась зимняя навигация от Петрозаводска
На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю
