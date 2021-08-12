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Глава Карелии поручил Минэку помочь в продвижении подставок для горячих блюд

Новости. Общество
10:50, 15 Августа 2021
фото: Артур Парфенчиков/ВК

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Артур Парфенчиков восхищен изготавливаемыми в Медвежьегорске подставками для горячих блюд из талькохлорита.

Об изделиях камнеобрабатывающего предприятия «Горизонт», работающего на месторождении «Каллиево – Муренваара», руководитель республики рассказал на своей странице в соцсети. По его мнению, подставка для горячих блюд из талькохлорита не просто красивый сувенир из камня, а очень полезная в хозяйстве вещь.

«Нагреваешь такую подставку в духовке, а затем выкладываешь на нее свежую выпечку, и она долгое время остается горячей и ароматной. Отличная идея, согласитесь?» - пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что готовые изделия «Горизонта» пользуются большим спросом, поэтому предприятие планирует расширять производство: увеличить объемы в 10 раз, и почти вдвое - штат сотрудников. Это значит, что жители Медвежьегорского района получат новые рабочие места, сообщил руководитель региона.

«Конечно, такие предприятия мы готовы поддержать. «Горизонт», например, по линии нашего Минэка получил микрозайм на 5 миллионов рублей, - пишет Парфенчиков. - Поручил Минэку помочь и в продвижении подставок с символикой Карелии – думаю, они будут востребованы в наших кафе и ресторанах».

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Комментарии

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Вася
2021-08-15 13:17:02
«США сейчас в панике»
Leopol'd
2021-08-15 12:20:47
Карельские чапельники!!! (См. "День выборов")
goo
2021-08-15 12:03:54
Ерунда какая то. Бизнес определяет спрос, я сомневаюсь что за этой каменной плиткой будет очередь покупателей, она интересна только как забавный выставочный артефакт.
User
2021-08-15 12:02:00
Уж больно дорого обходится менеджер по продажам.
Изя
2021-08-15 12:14:58
User, черезчур ))) :)
Вася
2021-08-15 11:34:24
Наконец нашел свое призвание...
Вася
2021-08-15 11:32:24
Ничего святого !!!!!
udo
2021-08-15 11:16:09
За рубежом, где "грибных лесов нет", начальники штатов и земель не продвигают чей-то бизнес открыто и нагло. :) Там это нельзя.
Изя
2021-08-15 12:14:12
udo, бабки делает человек , бабки )))
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