Глава Карелии поручил Минэку помочь в продвижении подставок для горячих блюд

Артур Парфенчиков восхищен изготавливаемыми в Медвежьегорске подставками для горячих блюд из талькохлорита.

Об изделиях камнеобрабатывающего предприятия «Горизонт», работающего на месторождении «Каллиево – Муренваара», руководитель республики рассказал на своей странице в соцсети. По его мнению, подставка для горячих блюд из талькохлорита не просто красивый сувенир из камня, а очень полезная в хозяйстве вещь.

«Нагреваешь такую подставку в духовке, а затем выкладываешь на нее свежую выпечку, и она долгое время остается горячей и ароматной. Отличная идея, согласитесь?» - пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что готовые изделия «Горизонта» пользуются большим спросом, поэтому предприятие планирует расширять производство: увеличить объемы в 10 раз, и почти вдвое - штат сотрудников. Это значит, что жители Медвежьегорского района получат новые рабочие места, сообщил руководитель региона.

«Конечно, такие предприятия мы готовы поддержать. «Горизонт», например, по линии нашего Минэка получил микрозайм на 5 миллионов рублей, - пишет Парфенчиков. - Поручил Минэку помочь и в продвижении подставок с символикой Карелии – думаю, они будут востребованы в наших кафе и ресторанах».