Глава Карелии поручил объяснить пользу от форелевых хозяйств протестующим жителям поселков

Форелеводческие хозяйства платят налоги и дают рабочие места — это надо объяснять жителям поселков, которые выступают против создания таких предприятий.

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Музерского района. Там на протяжении двух лет продолжается конфликт из-за форелеводческого хозяйства на озере Унус. Похожие протесты регулярно возникают в разных районах Карелии.

«Форелеводческие хозяйства — это промышленные предприятия, которые дают рабочие места, которые дают налоги. Посещая населенные пункты, мы видим, что бывает, что это предприятие единственное… Поэтому здесь надо с населением разговаривать, населению объяснять. Самое главное, чтобы люди видели эффект от того, что работает предприятие. Если мы сейчас поговорим с жителями поселка Рауталахти, которые работают на этом предприятии, дети которых ходят в детский центр, школу, детский сад, которые ремонтируются с помощью предпринимателя — вот это консенсус. И поселок развивается и живет», — сказал глава республики.

Он также считает необходимым объяснять населению, как форелеводческие хозяйства влияют на экологию.

«Здесь надо безусловно проверять, смотреть как влияет ситуация на природу. Да, в маленьких озерах совершенно точно нужно соблюдать баланс Ведь единственный вред от форелевого хозяйства — это нарушение кислородного режима. Сами отходы — они биологические. Это не стоки пластика, химикатов и так далее. И проблемы наступают тогда, когда объемы выращиваемой рыбы и отходов нарушают кислородный режим. И здесь нужно контролировать соблюдение научно обоснованных объемов», — пояснил Парфенчиков.

Вместе с тем, он отметил, что «экологическая повестка очень сложная» и «кто стоит за этими экологическим лозунгами, тоже надо сегодня откровенно говорить».