Глава Карелии поручил помочь Сортавале с ремонтом улицы

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что правительство намерено оказать помощь Сортавале по ремонту улицы Дружбы Народов.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что к нему обратился глава Сортавалы Сергей Крупин с просьбой о содействии в ремонте улицы. Средств местного бюджета на проведение этих работ не хватает. Парфенчиков принял решение оказать помощь городу.

«Глава Сортавалы Сергей Крупин попросил помочь с ремонтом улицы Дружбы Народов. На состояние дороги жалуются многие горожане. Часть средств у города есть, но чтобы уложить новый асфальт, необходимо еще 2 млн 600 тысяч рублей. Республика готова оказать такую поддержку. Поручил Минтрансу проработать вопрос, чтобы ремонт можно было начать ближайшее время, пока позволяет погода», — сообщил Парфенчиков, подводя итоги визита в Сортавальский район.

Также, по словам главы республики, Сртавале будет оказана помощь в закупке дополнительных мусорных контейнеров.

Ранее Парфенчиков рассказал о многомиллионной поддержке развития карьера в Карелии.