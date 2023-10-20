Глава Карелии поручил решить проблемы жителей республики, обратившихся к нему в День единого приема

Артур Парфенчиков рассказал, какие вопросы поднимали жители Кондопоги, обращавшиеся к руководителю региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о своем участии в Дне единого приема, где он отвечал на вопросы обращавшихся к нему жителей Кондопоги.

Один из предпринимателей пожаловался на нехватку площадей для выпуска очень востребованной сувенирной продукции. Глава Карелии дал поручение вице-премьеру по вопросам экономики рассмотреть вариант передачи предпринимателю пустующего здания бывшей прачечной.

«У Екатерины Михайловской — другой вопрос, о капремонте многоквартирного дома, которому уже более 60 лет. Пояснил, что срок капремонта — 2024 год. Поставил задачу министру строительства взять на контроль проведение аукциона по определению подрядчика и выполнение работ», — написал руководитель региона.

Рассмотрел Артур Парфенчиков и другие вопросы, связанные и со спортивными мероприятиями, и с постановкой в очередь на получение жилья, с поддержкой семей участников СВО.

«Напомню, сегодня мои коллеги из правительства работают во всех районах и округах Карелии — приём будут вести до последнего посетителя», — добавил Артур Парфенчиков.