Глава Карелии поручил устранить причину жалоб жителей поселка Элисенваара на пыль

Глава Карелии отреагировал на обращения местных жителей, которые неоднократно жаловались на пыль, поднимающуюся в поселке во время транспортировки грузов от карьеров до железнодорожной станции.

Эта тема поднималась во время рабочей встречи с участием общественников, горнопромышленников и членов республиканского правительства, которую глава Карелии провел в Элисенвааре.

По словам местных жителей, продукцию соседних карьеров круглосуточно доставляют для дальнейшей транспортировки на железнодорожную станцию. Из-за этого в поселке постоянно стоит шум и поднимается пыль.

Артур Парфенчиков доложил о комплексе мер, которые помогут без ограничений продолжить производство и улучшат экологическую обстановку в районе. Во-первых, уже в ближайшее время предприятия совместно с дорожными рабочими займутся регулярным поливом дорог, по которым везут щебень.

Во-вторых, большегрузные машины перестанут проезжать по центральной части поселка, где щебеночно-гравийное покрытие дорог − именно там поднималась пыль.

Глава Карелии сообщил, что горнопромышленники обещали проговорить маршрут с каждым водителем, чтобы в будущем избежать проезда техники по проблемному маршруту. Артур Парфенчиков попросил информировать его лично, если большегрузная техника появится на центральных улицах вновь.

«Мы не только решим вопрос с пылью, но и пойдем дальше: следующим этапом станет ремонт центральных улиц внутри поселка. Помимо новых дорог там появятся тротуары и фонари. Дополнительные средства на эти цели найдем в ближайшие два-три года», — отметил руководитель региона.

Руководство железнодорожной станции отметило, что полив мест выгрузки и погрузки щебня, а также некоторых других площадок ведут с прошлой недели. Уже завтра приедет специальная комиссия, которая проведет замеры уровня пыли в местах погрузки щебня. Если показатель превысит норму, то железная дорога предъявит к грузоотправителям дополнительные требования.

Уже известно, что одно из местных предприятий − «Карелприродресурс» − планирует построить дополнительные железнодорожные пути, чтобы осуществлять погрузку вдали от населенного пункта. Глава Карелии поручил Правительству оказать максимальное содействие при выделении необходимой под эти цели земли.