Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
Россия вышла из соглашения по чрезвычайным ситуациям с Финляндией и другими странами

07:40

Глава Карелии поручил запустить производство рыбного детского питания

07:20

В Карелии напомнили, что неиспользованные дни отпуска можно перенести или заменить компенсацией

07:00

В карельском городе завершили этап благоустройства набережной озера

06:40

Неправильный выбор между кабелем и проводом может привести к пожару

00:10

Ученые предупреждают: на Солнце копится энергия для супервзрыва

23:02

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 2

22:20

В Петрозаводске убрали надоевший целому микрорайону грузовик

22:02

Десятки людей со всей России спасли кота, который потерялся и проехал 6000 километров в поезде

21:02

В Петрозаводске нашли собаку, которая пропала после пожара на Университетской

20:20

В Карелии приставы забрали гостевой дом из-за долга по кредиту

20:02

Артур Парфенчиков обсудил с сенатором Игорем Зубаревым вопросы рыбной отрасли

19:23

Запрет выхода на лед введен почти на всей территории Карелии

19:02

В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров

18:30

Игорь Зубарев оценил потенциал аквакультуры Карелии

18:18

49-летний житель Петрозаводска попался на покупке металлических отмычек

18:02

В Карелии стартовала новогодняя эко-акция «Новогодний вернисаж»

17:44

49-летний педофил из Карелии насиловал девочек-подростков и заставлял их делать обнажённые фото

17:22

Перепады температуры от +3°С до -7°С ожидаются в Карелии 3 декабря

17:02

«Мечел» подтвердил остановку Вяртсильского метизного завода в Карелии и сокращение сотрудников

16:45

Сроки сдачи в эксплуатацию здания онкологического диспансера перенесли на год

16:26

Карелию назвали одним из регионов, куда поедут китайцы после отмены виз

15:49

Ещё четыре новых мусоровоза выйдут на улицы Петрозаводска

15:28

Сортавальский пилот на «заряженных» «Жигулях» выйдет на зимнюю дрифт-трассу в Петербурге

14:38

Карельские ученые просят помощи жителей для создания тестов на болезни сердца

14:23

В Петрозаводске состоится всемирно известное шоу женских голосов

14:02

В Петрозаводске бывший сотрудник угнал погрузчик, но застрял в канаве на обочине

13:47

В Петрозаводске благоустроили Назарьевскую площадь в парке Победы

13:32

Двух пьяных дебоширов сняли с поездов на станциях в Кеми и Медвежьегорске

13:16

Ozon опроверг информацию о принудительном списании чаевых в пунктах выдачи

13:02

«Мы не вышли с первых минут биться»: «Динамо-Карелия» проиграла на выезде «Спутнику»

12:46

В Карелии простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Александром Баглаевым

12:32

Более трёх тысяч одиннадцатиклассников Карелии напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

12:16

Стали известны подробности ДТП с двумя фурами на севере Карелии

12:02

Минстрой Карелии возглавил экс-руководитель «Карелкоммунэнерго»

11:52

Молодого человека сбили на площади Кирова в Петрозаводске

11:44

Полиция объявила в розыск похитительницу продуктов из магазина в Петрозаводске

11:18

В Петрозаводске полицейские пустились в погоню со стрельбой за пьяным водителем

11:02

В преддверии Дня инвалидов Соцфонд напомнил о существующих мерах поддержки

10:43

Почти 11 миллионов туристов посетили регионы Северо-Запада в 2025 году

10:25

Температура выше нормы: Гидрометцентр России рассказал о погоде в декабре

10:01

Студентка-медик из Петрозаводска перевела мошенникам более 4 миллионов рублей

09:34

Укушенный клещом Сева из Карелии вместе с мамой приступил к тренировкам с мячом

08:59

На севере Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Петрозаводский библиотекарь поборется за звание лучшего на всероссийском финале в Москве

08:20

Правительство одобрило механизм продажи объектов культурного наследия вместе с землей

08:00

Более 108 млн рублей дополнительно направят на ремонт региональных дорог Карелии

07:40

Петербургские артисты сделали петрозаводских детей героями спектакля «Конек-Горбунок»

07:18

Стало известно, какие работы выполнены в ходе капремонта в поликлинике №2 в Петрозаводске

06:58

Работники Вяртсильского метизного завода сообщили об остановке работы предприятия и массовых сокращениях

06:40

В Госдуме прокомментировали информацию о возможной отмене маткапитала на первого ребенка

00:10
Глава Карелии поручил запустить производство рыбного детского питания
Сегодня 07:20 Общество
На заседании Совета по развитию рыбохозяйственного комплекса Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков дал поручение проработать вопрос организации производства детского питания на основе рыбы.

фото: © pch.vector / Freepik

Инициатива направлена на исполнение поручения Президента России по увеличению потребления рыбы в стране, сообщает Правительство Республики Карелия. Поручение призывает увеличить среднее потребление рыбной продукции до 28 килограммов на человека в год к 2030 году. Проект с детским питанием планируется реализовать совместно с предприятиями отрасли, профильными ведомствами и Институтом детского питания.

Цель — расширить ассортимент полезных продуктов для детей и способствовать популяризации здорового питания среди жителей региона.

Ранее мы сообщали, что ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб.

 

