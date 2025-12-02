Глава Карелии поручил запустить производство рыбного детского питания

На заседании Совета по развитию рыбохозяйственного комплекса Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков дал поручение проработать вопрос организации производства детского питания на основе рыбы.
Инициатива направлена на исполнение поручения Президента России по увеличению потребления рыбы в стране, сообщает Правительство Республики Карелия. Поручение призывает увеличить среднее потребление рыбной продукции до 28 килограммов на человека в год к 2030 году. Проект с детским питанием планируется реализовать совместно с предприятиями отрасли, профильными ведомствами и Институтом детского питания.
Цель — расширить ассортимент полезных продуктов для детей и способствовать популяризации здорового питания среди жителей региона.
