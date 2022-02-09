Глава Карелии посетил детсад, группы которого переедут в обновленные корпуса

Восемь групп детского сада «Колосок» в Кондопоге переведут в обновленные корпуса.

Инфраструктура детского сада «Колосок» включает в себя 13 корпусов, при этом многие из них заполнены не полностью. В связи со сложившейся ситуацией некоторые группы вместе с педагогами будут переведены в здания корпуса № 5 и корпуса № 14. В конце прошлого года там были проведены ремонтные и подготовительные работы. Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал этот шаг. По его мнению, вместо содержания большого количества незаполненных корпусов, город сможет сконцентрироваться на содержании основных зданий и создать комфортные современные условия для воспитания дошколят. В четверг, 10 февраля, руководитель региона проинспектировал работы, уже проведённые в двух корпусах, а также определил задачи на будущее.

Корпус № 13 был открыт 5 сентября 1990 года. Двухэтажное здание создано по типовому проекту: в него входят бассейн, музыкальный и физкультурный залы. В здании организовано шесть групповых помещений со своими спальнями, но в настоящее время функционирует лишь четыре из них. Это связано с тем, что здание рассчитано на 116 человек, но посещают его лишь 70 воспитанников.

В прошлом году дошкольное учреждение обновили за счет республиканского бюджета. На средства субсидии провели текущий ремонт фасада здания, заменили двери и привели в порядок пищеблок и душевую бассейна. Также там заменили стеклопакеты в помещениях, где находятся дети.

Похожая ситуация и с корпусом № 14: он был открыт в 90-е годы и частично отремонтирован в прошлом году за счет средств республики. Сегодня детский сад посещает лишь 181 воспитанник, при том, что здание может вместить 241 ребёнка.

После этого в городе освободится несколько зданий, в которые администрация Кондопожского муниципального района планирует перенести библиотеку и музыкальную школу. Сейчас вопрос находится на обсуждении.

В связи со снижением посещаемости в некоторых корпусах администрация района уже расформировала две группы в начале года. Воспитанников перевели в корпус, где имелись свободные места для детей соответствующего возраста. Таким образом, качество дошкольного образования в Кондопоге не ухудшилось, считают в управлении пресс-службы главы Республики Карелия.