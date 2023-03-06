Глава Карелии посетовал на отсутствие в Петрозаводске ресторана поморской кухни

Губернатор считает, что помещения госучреждений в центре города необходимо передавать ресторанному бизнесу.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, республиканской столице не хватает этнических ресторанов, где была бы представлена кухня тех народов, которые исторически проживают в регионе. Выступая 7 марта на совещании по социально-экономическому развитию Петрозаводска, губернатор посетовал на отсутствие в городе ресторана поморской кухни.

Парфенчиков поделился своими впечатлениями от недавнего фестиваля «Я, я, Кемска волость» в карельском Поморье, где он сам испек пирог по традиционным рецептам, и заметил, что даже на рецептах из водорослей можно открыть ресторан. Кроме того, Парфенчиков высказался за передачу ресторанному бизнесу помещений госучреждений в историческом центре Петрозаводска.