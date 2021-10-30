Глава Карелии посоветовал жителям республики книгу для прочтения в праздничные дни

Артур Парфенчиков предложил жителям Карелии в выходные прочесть роман о докторе, боровшемся против вакцинации от оспы.

Руководитель республики рассказал сегодня на своей странице в соцсети о романе Генри Райдера Хаггарда «Доктор Терн», написанного более столетия назад. Это исповедь доктора, талантливого и уважаемого, многие годы боровшегося против вакцинации от оспы, пишет Артур Парфеенчиков.

«Повествует он о событиях конца 19 века, но, когда читаешь строки произведения, возникает ощущение его абсолютной современности и актуальности. Так устроено человечество - история повторяется с ее трагедиями и ошибками. Романы Хаггарда обычно имеют счастливый конец, но «Доктор Терн» не из этого ряда. Заканчивается он смертью дочери доктора и ее последними словами, обращёнными к отцу: «Неужели, отец, у тебя нет слов утешения для меня? Неужели я должна буду уйти так? Скажи мне, как мог ты, препятствуя сотням и тысячам людей делать себе и своим детям прививки, тайно сделать ее себе? Если ты считаешь прививку действенным средством против заразы для себя, то почему же ты не позаботился о том, чтобы эти прививки были сделаны и мне, твоему единственному ребенку? Зачем ты уверял людей, что это вредный и глупый предрассудок? Ах, отец, отец, ответь мне! Объясни мне все это — я чувствую, что сойду с ума!»» - пишет в своем посте глава Карелии.

Парфенчиков напоминает, что впереди выходные дни и советует прочитать роман.

«Комментарии прошу оставлять только после прочтения, ибо обратное есть невежество по отношению к литературе», - отметил руководитель региона.