Глава Карелии: «Постараемся помочь каждому ребенку участника СВО собраться в первый класс»

Артур Парфенчиков в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказал о мерах поддержки первоклассников из семей участников спецоперации.

В четверг, 6 июля, в прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» руководитель республики Артур Парфенчиков и министр образования Роман Голубев ответили на вопросы жителей Карелии о поддержке семей участников спецоперации, в которых есть будущие первоклассники.



«Порядка семидесяти таких семей поведут детей в первый класс. Мы будем решать конкретные проблемы каждой семьи в индивидуальном порядке, — заявил Артур Парфенчиков. — Внимательно посмотрим, может быть, кому-то нужен письменный стол, или письменные принадлежности, одежда, или необходимо привести в порядок детскую комнату. Постараемся учесть все пожелания, к этой работе мы уже приступили. Постараемся дойти до каждого ребенка».



По его словам, принятые меры поддержки станут логичным продолжением программы помощи всем первоклассникам Карелии.



«Мы ввели удачную практику, которая понравилась жителям республики — каждый год все первоклассники получают от правительства Карелии в подарок набор с необходимыми для учебы принадлежностями, — рассказал Артур Парфенчиков. — В этом году в регионе порядка 7,5 тысячи первоклассников. Подарочные наборы для каждого из них уже закуплены».



Напомним, во время прямого эфира, в частности, были обозначены примерные сроки открытия петрозаводской школы № 3 после капитального ремонта.