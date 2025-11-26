Глава Карелии поставил задачу адресно подходить к трудоустройству ветеранов СВО

Сегодня на заседании Совета директоров промышленных предприятий крупнейшим работодателям были представлены государственные меры поддержки при трудоустройстве участников СВО.

Как сообщила начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова, трудоустроено 537 участников СВО, вернувшихся к мирной жизни. Это более 70% от всех, кто нуждается в трудоустройстве.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что к решению жизненных ситуаций ветеранов СВО нужно подходить комплексно.

— Важно помочь каждому участнику СВО и его семье не только в трудоустройстве, но в возможном переезде, в решении вопросов с жильем при желании переехать из одного места в другое, — сказал руководитель региона. — И все это надо решать параллельно, с учетом пожеланий людей. Например, в Петрозаводске более доступна медицина для реабилитации, поэтому ветерану с инвалидностью, проживающему в доме под расселение в районе, возможно, будет удобнее жить в столице. В другом случае ветеран имеет специальность, которая позволит ему работать на крупном предприятии. И здесь тоже нужно помогать адресно. Всегда нужно исходить из интересов человека, решать вопросы комплексно и только тогда предлагать меры возможного трудоустройства. С соответствующими мерами поддержки работодателям.

Елена Фролова рассказала, в регионе действует ряд мер господдержки для работодателей при трудоустройстве участников СВО. Так, предприятиям можно возместить расходы на зарплату в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы, за одного участника в месяц, до 3 месяцев.

В коллективах предприятий со среднесписочной численностью работников более 100 человек, 1% должны составлять участники СВО. Также по линии Социального Фонда юридическим лицам и предпринимателям, которые берут на работу ветеранов СВО, имеющих инвалидность, на оборудование рабочего места может быть выделено до 200 тыс. руб. На установку пандусов и подъемников можно получить до 500 тыс. рублей. Участники СВО и члены их семей могут получить новые профкомпетенции и пройти бесплатное профессиональное обучение по направлению службы занятости.