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Глава Карелии поставил задачу восстановить авиасообщение внутри региона

Новости. Общество
11:56, 21 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Несмотря на активизацию дорожного строительства, улучшение железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в Карелии планируется восстановить авиасообщение внутри региона.

В ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания глава Карелии отметил значительные сдвиги в решении вопроса транспортного сообщения внутри республики.

В прошлом году были отремонтированы более 270 километров автодорог регионального и местного значения, среди них объекты: Олонец – Питкяранта – Леппясилта, Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, Заозерье – Пиньгуба. Также был решен вопрос по федеральному финансированию автомобильной дороги Р-21 «Кола» – Пяозерский – граница с Финляндской Республикой протяженностью 157 километров.

Среди отремонтированных дорог, ведущих к туробъектам, самый значимый проект - дорога Великая Губа – Оятевщина в Медвежьегорском районе протяженностью 31 километр, которая обеспечивает круглогодичную транспортную доступность музея-заповедника «Кижи». Введена в эксплуатацию автостанция в Пряже, продолжается реконструкция автовокзала в Петрозаводске и автостанции в Пудоже.

Не менее динамично, чем дорожная сеть развивается система пассажирских перевозок. С 2019 по 2021 годы приобретено 49 автобусов для государственных автопредприятий республики и 28 единиц для муниципальных образований.

- Масштабная программа обновления подвижного состава сформирована и на 2022 год. Приобретаем 13 автобусов для региональных перевозок и 7 – для муниципальных нужд. Кроме того, Петрозаводском за счет регионального бюджета приобретены 16 троллейбусов. Столь масштабных программ обновления подвижного состава в республике не было как минимум последние 20 лет! - отметил Артур Парфенчиков.

В 2021 году поездами пригородного сообщения перевезено более 270 тысяч пассажиров, что на 11 процентов больше, чем в 2020 году. С июня прошлого года организовано пригородное сообщение по новым маршрутам Лодейное Поле – Питкяранта и Питкяранта – Сортавала, количество пригородных маршрутов увеличилось до 10.

- Учитывая площадь территории и низкую плотность населения нашей республики, решить проблему межмуниципальных пассажирских перевозок только за счет развития автомобильного и железнодорожного сообщения представляется крайне проблематичным. Назрел вопрос о восстановлении внутрирегионального авиационного сообщения, - отметил глава региона.

В этой связи правительством прорабатывается вопрос о создании федерального казенного предприятия на базе аэропорта «Петрозаводск», с передачей в его ведение посадочных площадок в 4-х муниципальных районах.

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