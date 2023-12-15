Глава Карелии поздравил юных жителей республики с наступающим Новым годом

Артур Парфенчиков поздравил юных жителей Карелии с наступающим Новым годом, сообщили в управлении пресс-службы главы республики Карелия.

В Музыкальный театр 15 декабря дети из всех районов республики приехали на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой вместе с педагогами.

В этом году «Главная елка Карелии» была организована для детей в возрасте от 9 до 13 лет из семей участников специальной военной операции, ребят, достигших успехов в учебе, проявивших себя в различных конкурсах и спортивных соревнованиях.

В источнике отметили, что всего участниками новогоднего праздника в Петрозаводске стали 500 детей. Праздничные новогодние представления пройдут для детей в каждом городе и районе Карелии, только в столице республики будут организованы еще 13 праздничных мероприятий.

«Пусть эта снежная зима будет теплой именно потому, что будет тепло и уютно в каждой семье. Пусть в каждый дом придет сказка, ведь вместе с вами, нашими дорогими детьми, мы, взрослые, тоже верим в сказку и чудеса. И наши мечты обязательно сбудутся. Вы — самое дорогое, что у нас есть. Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов в учебе, в увлечениях, в дружбе. Пусть всем новый год принесет счастье!», — сказал Артур Парфенчиков.

Зрителям показали балет-феерию «Щелкунчик», всем юным гостям праздника вручили новогодние подарки.

Как напомнили в источнике, республиканский детский праздник «Главная елка Карелии» — традиционное мероприятие, которое проходит с 1998 года. За это время на празднике побывало более 10 тысяч ребят.