Глава Карелии поздравил лесников с праздником

Артур Парфенчиков вручил награды лучшим специалистам республики.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли.
«Сегодня отмечают профессиональный праздник наши лесники — в Карелии эту отрасль представляют более 13 тысяч специалистов. Это сотрудники лесничеств, пожарная авиация, ученые, инспекторы, работники лесхозов и многие другие. Лучшим из них в преддверии праздника вручил награды. Фото можно посмотреть в альбоме», — написал руководитель региона.
Артур Парфенчиков поблагодарил профессионалов за добросовестный труд, за преданность делу и успехи.
Отдельно он отметил пожарный десант, уточнив, что нынешний сезон в Карелии прошел спокойно не только благодаря погоде, но и профессионализму десантников.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание