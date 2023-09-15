Глава Карелии поздравил лесников с праздником

Артур Парфенчиков вручил награды лучшим специалистам республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли.

«Сегодня отмечают профессиональный праздник наши лесники — в Карелии эту отрасль представляют более 13 тысяч специалистов. Это сотрудники лесничеств, пожарная авиация, ученые, инспекторы, работники лесхозов и многие другие. Лучшим из них в преддверии праздника вручил награды. Фото можно посмотреть в альбоме», — написал руководитель региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил профессионалов за добросовестный труд, за преданность делу и успехи.

Отдельно он отметил пожарный десант, уточнив, что нынешний сезон в Карелии прошел спокойно не только благодаря погоде, но и профессионализму десантников.