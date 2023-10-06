Глава Карелии поздравил людей самого тяжелого труда

Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства.
Глава республики поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Большую часть своего детства я провел в небольшой карельской деревне и знаю, какой это тяжелый труд, — отметил Парфенчиков. — У крестьянина нет выходных. Работа на земле требует усердия и терпения. А еще — большой любви, поэтому спасибо еще раз! Крепкого здоровья, сил и радости от результатов своего труда!»
Он отметил, что в Карелии в этой отрасли трудятся более девяти тысяч специалистов. За несколько последних лет в республике в несколько раз выросло количество фермерских хозяйств, сейчас их более 400.
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