Глава Карелии поздравил людей самого тяжелого труда

Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства.

Глава республики поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



«Большую часть своего детства я провел в небольшой карельской деревне и знаю, какой это тяжелый труд, — отметил Парфенчиков. — У крестьянина нет выходных. Работа на земле требует усердия и терпения. А еще — большой любви, поэтому спасибо еще раз! Крепкого здоровья, сил и радости от результатов своего труда!»



Он отметил, что в Карелии в этой отрасли трудятся более девяти тысяч специалистов. За несколько последних лет в республике в несколько раз выросло количество фермерских хозяйств, сейчас их более 400.



