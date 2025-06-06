Глава Карелии поздравил медиков с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника в Петрозаводске в Центре образования и творчества «Петровский Дворец» собрались работники медицинских организаций Карелии, ветераны здравоохранения, гости.

От имени жителей республики слова благодарности медикам за сохранение и преумножение здоровья человека, за беззаветное служение профессии выразил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

— У врача нет ни минуты, ни мгновения, когда он не востребован. Профессия медика — это постоянное самопожертвование в интересах другого человека, — сказал руководитель региона. — К вам, как правило, приходят с болью. Вам приходится общаться с близкими пациентов: все это проходит через ваши сердца и души. Поэтому врач — профессия, которая должна пользоваться почитанием в обществе.

Глава Карелии отметил, что только в этом году в Карелии будут построены 8 современных амбулаторий и 10 ФАПов. На очереди — строительство новых объектов.

— В Карелии много делается для совершенствования системы здравоохранения. Никогда в регионе одномоментно не строилось столько медобъектов. Мы возводим новый хирургический комплекс БСМП с вертолетной площадкой, новую поликлинику на Кукковке, корпуса А и Б поликлиники на Древлянке. Это совершенно новое слово в медицине. Решен вопрос о строительстве онкоцентра, — сказал Артур Парфенчиков. — Но вместе с тем всегда важны традиции. Мы гордимся карельской медициной, это одно из главных достояний республики. В родной Карелии медикам должно быть работать комфортно и престижно.

Артур Парфенчиков вручил лучшим работникам учреждений здравоохранения ведомственные и государственные награды Республики Карелия.

На торжественном мероприятии были названы имена победителей конкурса народного признания «Лучший медицинский работник Карелии». В рамках конкурса в Минздрав республики поступило более трех тысяч голосов в поддержку медицинских работников. Наибольшее количество добрых отзывов обращены медсестре Городской детской поликлиники № 1 Светлане Комиссаровой и врачу приемного отделения Беломорской ЦРБ Максиму Федорову. Также подведены итоги конкурса «Я хочу стать медиком» для старшеклассников, планирующих получать медицинскую профессию. Победителями стали ученик Ломоносовской гимназии Петрозаводска Иван Гусейнов, ученица Ведлозерской школы Альбина Кондратьева и ученик школы № 5 Петрозаводска Тимофей Николаев. Отмечены также Данил Песков (школа № 10 им. А.С. Пушкина), Анастасия Феофанова (школа № 6, Сегежа) и кадет Петрозаводского президентского кадетского училища Никита Гусейнов.