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Глава Карелии поздравил медиков с профессиональным праздником

Новости. Общество
09:45, 18 Июня 2023
фото: © Артур Парфенчиков/ВК

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Отдельно глава Карелии поздравил военных медиков.

На своей странице в социальной сети руководитель региона Артур Парфенчиков поздравил врачей и фельдшеров с профессиональным праздником. 

«Целители. Они сопровождают нас с самого рождения, на протяжении всего жизненного пути, - написал Парфенчиков. -  И в эту минуту люди в белых халатах продолжают бороться за чье-то здоровье.

Дорогие наши медики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо за служение, за бессонные ночи во имя жизни пациента, за выбор такой непростой, но почетной миссии.

Отдельные слова благодарности – военным врачам, среди них есть и наш земляк Евгений Тучин. Он уже герой, как и сотни других спасателей-медиков. Там, на передовой, они делают все, чтобы наши бойцы вернулись к своим семьям». 

Напомним, день медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня в России, Белоруссии и в Казахстане. 

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