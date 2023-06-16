Глава Карелии поздравил медиков с профессиональным праздником

Отдельно глава Карелии поздравил военных медиков.

На своей странице в социальной сети руководитель региона Артур Парфенчиков поздравил врачей и фельдшеров с профессиональным праздником.



«Целители. Они сопровождают нас с самого рождения, на протяжении всего жизненного пути, - написал Парфенчиков. - И в эту минуту люди в белых халатах продолжают бороться за чье-то здоровье.



Дорогие наши медики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо за служение, за бессонные ночи во имя жизни пациента, за выбор такой непростой, но почетной миссии.



Отдельные слова благодарности – военным врачам, среди них есть и наш земляк Евгений Тучин. Он уже герой, как и сотни других спасателей-медиков. Там, на передовой, они делают все, чтобы наши бойцы вернулись к своим семьям».



Напомним, день медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня в России, Белоруссии и в Казахстане.