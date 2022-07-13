Глава Карелии поздравил моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ, вспомнив слова императора

Артур Парфенчиков пожелал морякам здоровья и благополучия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики, проходящих службу в рядах ВМФ, а также ветеранов флота.

«Со школьной скамьи помню высказывание Александра III о том, что у России есть только два союзника — ее армия и флот», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков отметил, что жители Карелии с честью несут службу в рядах ВМФ, защищая рубежи страны.

«Уважаемые моряки, ветераны ВМФ! Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!», — написал Глава Карелии.