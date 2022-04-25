Глава Карелии поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам

Артур Парфенчиков поблагодарил карельские общественные организации мусульман за вклад в укрепление мира и согласия.

Руководитель республики поздравил всех мусульман региона с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

«Этот праздник олицетворяет стремление к добру и высшим духовно-нравственным ценностям, верность исконным традициям, в основе которых лежит почет и уважение к старшим, любовь к ближним, искреннее желание помочь ближнему. Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства Карелии.

Парфенчиков поблагодарил карельские общественные организации мусульман за вклад в укрепление мира и согласия в нашем обществе, межконфессиональных связей, реализацию совместных духовно-просветительских и социальных проектов.

«Пусть Ураза-байрам принесет уверенность в завтрашнем дне, придаст сил и вдохновения для созидательного труда на благо нашего любимого Отечества!» - пишет глава республики.