Глава Карелии поздравил на митинге-концерте земляков с Днем России

12 июня – в День России – в Петрозаводске состоялся большой митинг-концерт.

Сегодня в карельской столице прошел митинг-концерт, посвященный ключевому государственному празднику страны — Дню России. На площадке у Петровского дворца в центре города собрались сотни жителей, представители органов власти, общественных организаций и патриотических объединений.

Почетными гостями праздника стали участники и ветераны специальной военной операции. Впервые в торжественном мероприятии приняла участие делегация подшефного Карелии Васильевского района Запорожской области, которая накануне прибыла в Петрозаводск с рабочим визитом.

Обращаясь к участникам митинга, глава республики Артур Парфенчиков сказал, что Карелия со своей историей, духовной культурой всегда была частью великой России.

— Мы гордимся тем, что на протяжении веков Карелия была неразрывно связана с нашим единым великим большим государством. Олония много сотен лет назад стала военным приграничным форпостом России. Мы помним подвиг наших предков, оборонявших священные рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Наша земля стала духовной скрижалью: именно здесь были сохранены великие произведения русского эпоса и возведены великие памятники деревянного зодчества, символы духовной и нравственной культуры, — сказал Артур Парфенчиков. — Карелия остается промышленным краем: мы гордимся петрозаводскими и александровскими заводами, предприятиями советского периода. Эти традиции мы развиваем и открываем новые предприятия.

Перед жителями и гостями карельской столицы выступили творческие коллективы города и республики. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы прозвучали любимые уже несколькими поколениями песни о Родине, ратных подвигах и героических страницах истории страны.

К гостям праздника обратился участник отбора в региональную кадровую программу «Герои Карелии», ветеран СВО Николай Назимок:

— Этот праздник объединяет нас. Безопасность нашей страны — это будущее наших детей и России. Пусть каждый день будет наполнен радостью и гордостью за великую страну, пусть каждый из вас сохраняет и преумножает традиционные ценности, и вместе мы сохраним Россию процветающей и великой.

Добавим, что торжественные мероприятия сегодня проходят во всех районах и округах Карелии — памятные и просветительские акции, концерты и выставки. С праздничной программой, организованной в Петрозаводске, можно ознакомиться по ссылке.