Глава Карелии поздравил нашего земляка с высокой наградой

Артур Парфенчиков поздравил бойца СВО с получением Золотой звезды Героя.

Глава Карелии поздравил нашего земляка на своей странице в соцсети.

«Сегодня мы отмечаем День Героев Отечества. А накануне стало известно, что теперь в Карелии на одного Героя России стало больше!» — рассказал Артур Парфенчиков.

Напомним, президент страны Владимир Путин вручил «Золотую звезду» нашему земляку — младшему лейтенанту Максиму Поташеву из села Шуньга Медвежьегорского района.



«Максим, поздравляю с высокой государственной наградой! Горжусь тобой, вся Карелия гордится!» — написал руководитель региона.