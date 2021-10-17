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Глава Карелии поздравил работников дорожного хозяйства и отцов

Новости. Общество
13:10, 17 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Днем работников дорожного хозяйства и с Днем отца.

Руководитель республики поздравил сотрудников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником на своей странице в соцсети.

«За последние годы мы привели в порядок сотни километров дорог. Постепенно меняются крупные магистрали, городские и поселковые улицы. Рабочие, инженеры, проектировщики – от добросовестного труда каждого зависят качество и безопасность наших трасс. Благодарю вас, друзья, за честную и добросовестную работу. Желаю здоровья, успехов семейного тепла. Пусть за каждым жизненным поворотом вас ждут лишь счастливые события!» - пишет Артур Парфенчиков.

Не оставил глава Карелии без внимания День отца, который сегодня отмечается впервые. Парфенчиков предлагает сказать спасибо папам за все, чему настоящие отцы учат своих детей – быть честным, заботиться о близких, защищать слабых.

«Для меня всегда много значили и отцовская поддержка и, если вдруг где-то напроказил, неодобрение, - отметил Артур Парфенчиков. - Всем, кто имеет счастье встретиться со своим отцом или позвонить ему и еще раз повторить, как он вам дорог, могу сказать – делайте это почаще! Ну а тем, кто и сам отец, желаю мудрости, терпения и гордости за своих детей!»

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Комментарии

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Русский
2021-10-17 14:29:25
На арбате встретишься всенепременно.
Изя
2021-10-17 14:51:15
Русский, быстрее бы, достал уже)))
Столько жуликов развелось )))
Гость
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