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Глава Карелии поздравил работников прокуратуры строками Гаврилы Державина

Новости. Общество
09:00, 12 Января 2024
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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12 января страна отмечает День работника прокуратуры.

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил прокурорских работников с профессиональным праздником.

«Вспомнились по случаю строки из стихотворения Гаврилы Державина, он наставлял служителей Фемиды: „Ваш долг есть: сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять“.

Вот такая поэтика и философия прокурорской работы, в том числе», — написал чиновник. 

По словам Парфенчикова, в прошлом году прокуроры Карелии выявили более 43 тысяч нарушений законодательства, привлекли к дисциплинарной и административной ответственности более 4,1 тысячи человек.

«С работы в прокуратуре началась и моя трудовая биография. Это годы моего становления и роста в профессии. Это мои университеты и дорогие сердцу наставники — Александр Иванович Киннер, Татьяна Павловна Игнатьева, Владимир Григорьевич Панасенко, Лидия Тимофеевна Котова, Владимир Викторович Кузнецов, — написал глава Карелии. — Всех своих коллег, сослуживцев, сотрудников и ветеранов ведомства поздравляю с профессиональным праздником». 

Отметим, День работников прокуратуры России отмечается с 1996 года. 12 (23) января 1722 именным указом императора Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

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