Глава Карелии поздравил с юбилеем президента ПетрГУ

Экс-ректор Петрозаводского государственного университета Виктор Васильев отмечает 85-летие.
О юбилее Почетного гражданина Карелии, ученого и педагога Виктора Васильева рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
«Преподаватель, ректор, президент ПетрГУ, он посвятил альма-матер всю жизнь и сделал Петрозаводский госуниверситет одним из передовых вузов. Сегодня это главный центр подготовки высококвалифицированных специалистов для Карелии и многих других регионов страны», — пишет руководитель республики.
В это же день, 5 апреля, день рождения отмечает Заслуженный работник культуры России, директор Национального театра Карелии Ирина Шумская.
По мнению Артура Парфенчикова, преданность выбранному пути объединяют двух сегодняшних именинников.
«Уважаемые Виктор Николаевич и Ирина Павловна! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения, благодарю за ваш труд и вклад в развитие нашей науки и культуры. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!» — пишет Артур Парфенчиков.
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