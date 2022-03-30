Глава Карелии поздравил с юбилеем президента ПетрГУ

Экс-ректор Петрозаводского государственного университета Виктор Васильев отмечает 85-летие.

О юбилее Почетного гражданина Карелии, ученого и педагога Виктора Васильева рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Преподаватель, ректор, президент ПетрГУ, он посвятил альма-матер всю жизнь и сделал Петрозаводский госуниверситет одним из передовых вузов. Сегодня это главный центр подготовки высококвалифицированных специалистов для Карелии и многих других регионов страны», — пишет руководитель республики.

В это же день, 5 апреля, день рождения отмечает Заслуженный работник культуры России, директор Национального театра Карелии Ирина Шумская.

По мнению Артура Парфенчикова, преданность выбранному пути объединяют двух сегодняшних именинников.

«Уважаемые Виктор Николаевич и Ирина Павловна! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения, благодарю за ваш труд и вклад в развитие нашей науки и культуры. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!» — пишет Артур Парфенчиков.